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O rakamı görecek! Yok böyle bir transfer! Para devinden ilginç çıkış...

Yeniakit Publisher
2023-05-05 16:35:00 -
O rakamı görecek! Yok böyle bir transfer! Para devinden ilginç çıkış...

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'ın ezeli rakibi Al Hilal, Lionel Messi'ye 3 yıl için 1 milyar doların üzerinde teklif yapmaya hazırlanıyor.

Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Al Nassr'ın ezeli rakibi Al Hilal, Lionel Messi'ye 3 yıl için 1 milyar doların üzerinde teklif yapmaya hazırlanıyor.

Fransa Ligue 1'in dev kulübü Paris Saint-Germain ile yıldız futbolcu Lionel Messi arasındaki ipler adeta kopma noktasına geldi.

Ligue 1'in 33. haftasında oynanan ve PSG'nin sahasında Lorient'e 3-1 kaybettiği maçın ardından Lionel Messi, Suudi Arabistan'a gitti.

Fransız kaynakların bazıları oyuncunun kulüpten izin almadığını, bazıları ise Messi'nin kulübe bildirdiğini ancak kulübün daha sonra karar değiştirdiğini yazdı.

Fransız ekibi Lionel Messi'nin Suudi Arabistan'a gitmesi sebebiyle yıldız futbolcuyu 2 haftalığına kadro dışı bıraktı. Messi bu süreçte maçlarda ve antrenmanlarda yer alamayacak ve 2 haftalık maaşı ödenmeyecek.
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Paris Saint-Germain'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Lionel Messi'yi Barcelona geri döndürmek istiyor. Fakat Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal, Arjantinli yıldızı kadrosuna katmak için devreye girmeye hazırlanıyor.

Reuters'ın haberine göre Al Hilal, Lionel Messi'ye yıllık 363 milyon dolar'dan 3 yıllık sözleşme teklif edecek. Messi teklifi kabul ederse 3 yılda 1 milyar dolar'dan fazla para kazanacak.

Yıl sonunda sözleşmesi sona erecek 35 yaşındaki Lionel Messi, PSG formasıyla çıktığı 71 resmi maçta 31 gol atıp 34 asistlik katkı sağladı.

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