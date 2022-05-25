O proje bu zata çok fena battı! Zoruna mı gitti koçum?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye’nin insanlı ilk uzay projesi"ni duyurması, Kaan Sezyum'a fena battı. Sezyum, solak Birgün'deki köşesinde söz konusu projeyle aklı sıra dalga geçip şu herzeleri yumurtladı:

"Tepe dedik de, tek bir tepe var tabii ki bizim ülkemizde. Tek bıyık, tek dudak, tek fikir, tek basket, tek pin pon… Hiçbir işe yaramayan bir kabine toplantısının daha çıkışında milletçe artık tarıma mı destek yapılacak, çiftçiye mi güzellik yapılacak, gereksiz ÖTV’ler mi düşürülecek diye halk olarak halk halk beklerken yine fantastikli, Yüzüklerin Efendisili bir açıklama yapıldı. Keşke Yüzüklerin Efendisi gibi bir açıklama yapılsaydı. Mesela “2023’te kendi ejderhamızı yetiştireceğiz” denilse bile daha anlamlı, daha faydalı bir olay olurdu. Sonuçta ejderhaya gerek bin, ejderinle gerek Or-Gi havalimanında, gerek Zafer havalimanında yolcu taşı, gerekirse terörle mücadelede ya da sınır ötesinde ejderhanı operasyonlara gönder, bir faydası olurdu. Oysa bizim tıs kabine toplantısından sonra gelen müjde ne? “Uzaya insan yollayacağız”… Hele hele hele… Peki ne zaman yollayacağız uzaya insanımızı? 2023 yılında. Yani şimdi mayıs ayındayız, 7 ay var, hadi 4 ay da benden 11 ay sonra uzaya insan yollayacağız öyle mi?"