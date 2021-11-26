O prenses ameliyatta neredeyse ölüyordu

10 aydır ailesiyle birlikte görülmeyen ve Güney Afrika’da kalan Monako Prensesi Charlene, geçtiğimiz günlerde Monako’ya döndü. Ancak 64 yaşındaki kocası Prens Albert, Charlene’nin en az birkaç hafta kalacağı bir tedavi tesisine kabul edildiğini açıkladı. Aileye yakın bir kaynak, basının Prenses’in ruh sağlığında yaşadığı sorunları öne çıkarmasını eleştirirken Prenses Charlene’nin asıl sağlık sorunlarının önemsizleştirildiğini belirtti: “Bir tür zihinsel veya duygusal sorunu varmış gibi gösterilmesi haksızlık. Sarayın neden onun Güney Afrika’da neredeyse ölmek üzere olduğunu küçümsediğini bilmiyoruz.”

Prenses Charlene ile ilgili açıklama şu şekilde devam etti: “O zamandan beri geçirdiği tüm ameliyatlar nedeniyle altı ayı aşkın süredir katı yiyecekler yiyemedi. Sıvıları ancak bir kamışla alabildi, bu yüzden vücut ağırlığının neredeyse yarısını kaybetti.”