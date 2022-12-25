O pozisyona sert tepki! 'Terbiyesizlik, ahlaksızlık!'

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Gaziantep FK - Beşiktaş karşılaşmasının ilk yarısında yaşanan bir olay sonrasında spor yorumcuları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar ve Rıdvan Dilmen'den ağır yorumlar geldi. Toroğlu'nun maçın hakemi Atilla Karaoğlan için yaptığı "Terbiyesizlik, ahlaksızlık" değerlendirmeleri ise sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte detaylar...

Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK, Beşiktaş'ı konuk etti. Kalyon Stadyumu'ndaki maça futbolseverler yoğun ilgi gösterirken, karşılaşmanın 25. dakikasında Kevin N'Koudou ile Kitsiou arasında yaşanan olay sosyal medyada oldukça konuşuldu. Siyah - beyazlı futbolcunun rakibine kafa atması sonrasında saha karıştı.

Görüntüler beIN Sports'tan alınmıştır

FLAŞ DEĞERLENDİRMELER

Kitsiou'nun aldığı müdahale sonrasında yerde kalmasının ardından Gaziantep FK takımı hakem Atilla Karaoğlan'a kırmızı kart için itirazlarda bulundular. Karaoğlan ise sarı kartını kullanmayı tercih etti.

VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen Karaoğlan, kırmızı karta gerek duymadı ve oyunu devam ettirdi.

Bu pozisyonun ardından ilk yarının bitmesiyle birlikte spor yorumcuları Erman Toroğlu, Ahmet Çakar ve Rıdvan Dilmen flaş değerlendirmelerde bulundular. İşte o yorumlar...

"TERBİYESİZLİK, AHLAKSIZLIK"

Erman Toroğlu/A Spor: "Bu kadar senelik futbol, hakemlik, seyircilik hayatımda ben böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. N'Koudou'nun pozisyonu kırmızı oğlu kırmızı. Futbol namına terbiyesizlik ve ahlaksızlıktır."

"BİR TANESİ SARI DEMEZ"

Erman Toroğlu/A Spor: Topa dalarsın adama gelir gelmez, kafaya çıkarken dirseğin gelir, hepsi tamam 10 tane Beşiktaşlı futbolcuya gösterelim bir tanesi sarı demez."

"REZİLCE DİYETİDİR"

Ahmet Çakar: "Hakem Atilla Karaoğlan'ın Beşiktaşlı N’Koudou'yu oyundan atmaması hata değil, kasıttır. VAR davetine rağmen kırmızı kart vermemesi, kendisine takılan FIFA kokartının rezilce diyetidir..."

"SKANDAL"

Rıdvan Dilmen/ TV 8,5: "Atilla Karaoğlan atmadı değil, atamaz! Tartışmasız kırmızı! VAR'ı bırak, zaten Atiba attı! "Yaktın bizi' diyor Atiba ama hakem demiyor! Skandal!"