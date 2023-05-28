O polisler meslekten ihraç edilecek! Kasım ayına kadar süre verildi

Obezite sorunu birçok ülkede önemli sağlık sorunları arasında yer alıyor. Özellikle fiziksel işlerde fazla kilolu olanlar zorluk yaşarken, bir ülkede devletin belirlediği kriterlerin üzerinde kilosu olan polislerin meslekten men edilmesi veya zorunlu emekli edilmesine karar verildi. İşte detaylar...

Hindistan'ın Assam eyaletinde polis teşkilatı, kilo vermeyen polis memurlarının görevden ihraç edileceğini duyurdu.

Assam Emniyet Müdürü Gyanendra Pratap Singh, ağustostan itibaren polislerin vücut kitle endekslerinin (BMI) hesaplanacağını belirtti.

Buna göre 'obez' kategorisine giren memurlara 20230 Kasım ayına kadar süre tanınacak ve kilo vermeyi başaramayan görevliler ihraç edilecek.

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Belirli sağlık problemleri olan polislerin bu uygulamadan muaf tutulacağını söyleyen Singh, BMI ölçümlerini verecek ilk kişinin kendisi olacağını da belirtti.

300 polisi zorunlu emekli ettiler

Assam Başbakanı Himanta Biswa Sarma da 30 Nisan 2023 tarihindeki açıklamasında, eylette görev yapan yaklaşık 300 polisten, fiziksel kondisyonları uygun olmadığı ve fazla alkol tükettikleri gerekçesiyle emekliliğe ayrılmalarının isteneceğini ifade etmişti.

Karnataka eyaletinde de polis teşkilatı, 2018 yılında benzer bir uygulamaya giderek kilo vermeyen memurların görevden ihraç edileceğini duyurmuştu.