O polisler görevden uzaklaştırıldı

İstanbul Kadıköy'de maske denetimi yapan polis memurları, maske takmayan bir kadını durdurdu. İddiaya göre, kadına idari işlem yapılırken, kadın bunu reddetti. Ardından polis memurları kadına sert müdahalede bulunarak gözaltına aldı.

Polisler görevden uzaklaştırıldı

Olay anı çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. O anların sosyal medyada yayılması üzerine, söz konusu 2 polis memur görevden uzaklaştırıldı.

Kadından açıklama

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Rana isimli kadın, "Kendilerinin de maskesi yoktu zaten. Bunu söyleyip cezayı itiraz ettiğim için beni karakola götürmek istedi. Reddettim ve olay yerinden uzaklaşırken arkamdan gelip beni yakaladı" dedi.