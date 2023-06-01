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Siyaset O; ‘Pirus zaferi’, ya sizinki ne?
Siyaset

O; ‘Pirus zaferi’, ya sizinki ne?

Yeniakit Publisher
2023-06-01 10:42:00 -
O; ‘Pirus zaferi’, ya sizinki ne?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "O; ‘Pirus zaferi’, ya sizin ki ne?" başlıklı yazısı...

Cumhur İttifakı Meclis'te ezici çoğunluk sağladı, ittifakın adayı Recep Tayyip Erdoğan, açık ara farkla cumhurbaşkanı seçildi ancak CHP ve yandaşları halen, "Erdoğan kazandı ama kaybetti" edebiyatı yapmaya devam ediyor.

Söz konusu söylemleri eleştiren Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

“Tayyip Erdoğan Pirus zaferi kazandı... Hah hah hah” dediler.

Devam ettiler: “Erdoğan öyle acıklı bir zafer kazandı ki, şimdi artık dokunsak yıkılacak” dediler..

Bakıyoruz, Tayyip Erdoğan dimdik ayakta..
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhur İttifakı TBMM’de çoğunluğu sağlamış..

Erdoğan tartışmasız farkla Cumhurbaşkanı seçilmiş.

Ama bu zafer, Pirus zaferi imiş.

Ya Millet İttifakı ne yapmış.

Bırakın zaferi, bir başarıları yok. Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmişler.. “Havada-karada-denizde garanti” gözü ile baktıkları, hatta sadece salt çoğunluk değil, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçebilmek için anayasa değişikliği yapabilecek nitelikli çoğunluğu da kazanacaklarını söyleyerek girdikleri seçimde 2018’den de geride kalmışlar.

Sadece seçimi mi kaybetmişler?

Hayır..

Sittin sene bellerini doğrultamayacakları bir mağlubiyet almışlar..

Mücahitliğe soyunmuşlar.

Sosyal demokratlığı bırakıp, göçmen düşmanlığı yapmışlar.

Bozkurt işareti yapmışlar..

3 defa partisini kapattırdıkları Milli Görüş çizgisinde olduğunu öne süren Saadet Partisi’ni kendilerine kefil ilan ettirmişler..

Gebze’yi, İnegöl’ü il yapma sözü vermişler..

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