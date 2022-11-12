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Ekonomi O petrol şirketi akaryakıt fiyatlarına indirim yapma kararı aldı
Ekonomi

O petrol şirketi akaryakıt fiyatlarına indirim yapma kararı aldı

Akaryakıt piyasasındaki durgunluk devam ederken bir petrol şirketi benzin, motorin ve LPG fiyatlarına indirim yapma kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2022-11-12 11:15:00 -
O petrol şirketi akaryakıt fiyatlarına indirim yapma kararı aldı

Doların neredeyse her gün yeni bir rekor kırması ve Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ivmesi Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına direkt yansımaya devam etti. Ancak brent petrol 93 dolar seviyelerine geriledi. Sürücüler benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi içinde. Ancak sürücülere kötü haber geldi; benzin zamlandı. İstanbul'da bir akaryakıt firması motorin fiyatında indirime gitti. 12 Kasım Cumartesi günü benzin, motorin ve LPG litre fiyatları ne kadar?

İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22.69 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 26.4 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 9,99 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 22.68 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26.38 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 9,99TL

Ankara'da benzin litre fiyatı 22.84 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 26.51 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı 22.83 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 26.53 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04TL

O şirketten indirim

Öte yandan Class petrol ise güncel akaryakıt fiyatları üzerinden bir miktar indirim yaptı ve benzini 22.31TL'den, motorini 25.99 liradan ve LPG'yi ise 9,88 liradan satmaya başladı.

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