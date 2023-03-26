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Medya O patronlarla ilgili bomba "seçim" iddiası! Türkiye ayağa kalkacak
Medya

O patronlarla ilgili bomba "seçim" iddiası! Türkiye ayağa kalkacak

Yeniakit Publisher
2023-03-26 12:54:00 -
O patronlarla ilgili bomba "seçim" iddiası! Türkiye ayağa kalkacak

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, seçimler yaklaşırken, iş dünyasıyla ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı.

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu, seçimler yaklaşırken, iş dünyasıyla ilgili bomba bir iddiayı ortaya attı. 

"Büyük sermaye gruplarından başlayan, muhtelif özel kuruluşlarda da hissedilen bir hareketlenme söz konusu. Sanıldığı gibi seçime ilişkin merak değil bu. Seçimin gidişatını öngörme heyecanı hiç değil. “Masa ve Sofra”ya açılım yapma, finanse etme, cesaretlendirme faaliyeti ile karşı karşıya olduğumuz açık gerçek" diyen Müderrisoğlu, özetle şunları kaydetti:

"Şimdiden pozisyon almaya, 6’lı masa ortaklarına ulaşmaya çalışanlarınızın telaşı ne ola ki?

Yetmedi!..
Özel mahfillerde ikili, üçlü gruplar halinde bir araya gelip cep telefonlarını kapatıp ayrı bir yerde bırakarak toplantıya girenleriniz, gizlilik dereceli neyi konuşuyor olabilir ki?
Son günlerde…
Büyük sermaye gruplarından başlayan, muhtelif özel kuruluşlarda da hissedilen bir hareketlenme söz konusu. Sanıldığı gibi seçime ilişkin merak değil bu. Seçimin gidişatını öngörme heyecanı hiç değil. “Masa ve Sofra”ya açılım yapma, finanse etme, cesaretlendirme faaliyeti ile karşı karşıya olduğumuz açık gerçek!"
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