O partinin liderinden HDP'deki solculara sert sözler!

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut, sol siyasetçilere yönelik çok sert açıklamalarda bulundu.

Nurullah Ankut yazılı açıklamasında öncelikle HDP’nin solcularına tepki gösterip “Öyle görülüyor ki; HDP’de Amerikancı olmayan, gerçek demokrat namuslulara yer yoktur. Ve yine öyle görülüyor ki; on yıllardan bu yana Amerikancı Kürt Hareketi PKK ve onun legal plandaki versiyonlarının amigoluğunu yapan, bizim ‘Sevr’ci Soytarı Sahte Sol’ diye adlandırdığımız Sefalet Solu bedavaya gitmiş… Hiçbir kazançları olmadığı halde PKK’nin uyduları olmuşlar… Tanık olduğumuz gibi, PKK bunları Osmanlı terbiye metodu olan dayakla hizaya getirmiş…” ifadelerini kullandı.

“SOROSÇU KEMAL’İN YENİ CHP’Sİ”

Açıklamasında CHP’ye sert eleştiriler yönelten Nurullah Ankut “Sorosçu Kemal’in Yeni CHP’si, ideolojik planda bütünüyle ABD tarafından donatılmıştır, programlanmıştır bildiğimiz gibi. O programın bir bölümünü de PKK-HDP yandaşlığı oluşturur. görülmekte olduğu gibi, Sorosçu Kemal’in Yeni CHP’si şu anki ideolojik çizgisi itibarıyla tam anlamıyla AKP-PKK sentezidir. Nasıl ki ABD Tayyipgiller’i Türkiye’yi batırmakla görevlendirmişse, Sorosdaroğlu Kemal Efendi’nin Yeni CHP’sini de CHP’yi bitirmekle görevlendirmiştir. Onun görevi CHP’yi iktidara taşımak filan değildir zinhar; tam tersine eritip yok etmektir” açıklamasında bulundu.

“PKK VE HDP’NİN AMERİKA SEVİCİLİĞİNE VE ONUN UYDUSU OLUŞUNA…”

Nurullah Ankut, yazılı açıklamasında HDP’deki bazı isimlere şöyle yüklendi:



“Kürt olduğu, buradan hareketle de Kürt Meselesi’ne duyarlı olduğu için bir dönem HDP’ye takılmış olan Müslüm Doğan’ın siyaseten nasıl bitirildiğini görelim isterseniz şimdi de:

“ABD’nin Irak’ta ve Suriye’de olmasını destekleyen HDP’li eski vekil Mehmet Emin Adıyaman, Müslüm Doğan’ın ABD’ye karşı mesajını da eleştirdi ve ‘Kahrolsun ABD’ diyenlerle dalga geçti.

“HDP’li eski milletvekilleri Müslüm Doğan ve Mehmet Emin Adıyaman’ın sosyal medya hesaplarında, ABD’ye ilişkin mesajları dikkat çekti.

HDP’nin eski İzmir Milletvekili Müslüm Doğan sosyal medya hesabından ABD’yi eleştirerek, ‘ABD mazlum ezilen halkların dostu olamaz! ABD’ye karşı tüm halklarımız birlikte karşı koymalıyız. ABD ülkemizden defolup gitmelidir. Üsleriyle, askeriyle, yardakçılarıyla, işbirlikçileriyle’ ifadelerini kullandı.

HDP’li Müslüm Doğan’ın bu mesajına, HDP’li Iğdır eski milletvekili Mehmet Emin Adıyaman sert bir dille karşı çıktı ve ABD’yi savundu. ABD’nin Irak’ta ve Suriye’de olmasını destekleyen HDP’li eski vekil Adıyaman, Müslüm Doğan’ın ABD’ye karşı mesajını da eleştirdi ve ‘Kahrolsun ABD’ diyenlerle dalga geçti.” (https://www.siyasetcafe.com/hdpde-abd-kavgasi-birbirleriyle-dalga-gectiler-38177h.htm)

Mehmet Ali Adıyaman, derebeyleşmiş Jirki Aşireti’nin Hakkari’deki ileri gelenidir. O, aslında mensubu olduğu o Antika, insanlık düşmanı, sömürücü, vurguncu sınıfın sınıf çıkarlarını savunmaktadır. Tabii aynı zamanda da o sınıfın içinden olduğundan, kendi çıkarını savunmuş olmaktadır. Gericidir, ABD uşağıdır, antikomünisttir. Her türden demokratlığa, ilericiliğe karşıdır, düşmandır. Ve netçe ifadelendirdiği gibi, PKK-HDP-YPG ağzıyla konuşmaktadır, Kürt Meselesi’nin Amerikancı çözümünden yanadır.

Müslüm Doğan’sa Kürt Meselesi’ne duyarlılığından dolayı HDP’ye bir süreliğine takılmış, fakat antiemperyalist bir anlayışa sahip olduğu için, PKK ve HDP’nin Amerika seviciliğine ve onun uydusu oluşuna katlanamaz hale gelmiş, bu sebeple de 24 Haziran 2018 Seçimlerinden kısa süre sonra partisinden istifa etmiştir. Ya da ettirilmiştir, orasını bilmiyoruz. Fakat kesince gördüğümüz gibi, Kürt Meselesi’nin çözümü konusunda PKK-HDP’yle tam bir karşıtlık içindedir. Öyle olunca da o Amerikancı ağır, bunaltıcı hava içinde siyaset yapması mümkün olmamıştır. Kendisini dışarıya atarak rahat bir soluk alabilmiştir, temiz, oksijeni bol bir havayla yüz yüze gelebilmiştir.”

“BİR ANLAMIYLA ONLAR İNTİHAR ETMİŞLERDİR”

Nurullah Ankut, açıklamasını şöyle sonlandırdı:

“Sevr’ci Soytarı Sahte Sol’a gelirsek; onlar, ağır metallerle ve her türden zehirli maddeyle dolu atık sularda yaşamaya alışmış ve ona uyum sağlamış böcekler, sürüngenler vb canlılar gibi orada yaşamaya devam etmektedirler…

Günden güne erimekle birlikte, varlıklarını azalarak da olsa sürdürdükleri müddetçe orada yaşayacaklardır. Artık onlardan geri dönüş, namuslu oluş, antiemperyalist oluş beklenemez.

Bir anlamıyla onlar intihar etmişlerdir…

Devrimci, namuslu hayatlarına son vermişlerdir, PKK’nin, HDP’nin önünde diz çöküp etraflarında uydulaşmakla birlikte.

Hani der ya halkımız; insanın kendine ettiği kötülüğü düşmanı bile edemez, diye; işte bunlar da çapsızlıklarından dolayı, yüreksizliklerinden dolayı, kişiliksizliklerinden dolayı bu intihara yönelmişlerdir.

Daha önce de söylediğimiz gibi onları toprak ıslah eder ancak…

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!”