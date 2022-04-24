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Gündem O partinin iftarında büyük kavga
Gündem

O partinin iftarında büyük kavga

İstanbul Esenyurt'ta DEVA Partisi'nin düzenlediği iftar programında ortalık karıştı. Yemek alma nedeniyle çıkan kavgada su şişeleri ve sandalyeler havada uçuştu.

Yeniakit Publisher
2022-04-24 11:19:00 - 2022-04-24 11:22:23
O partinin iftarında büyük kavga

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi'nin Esenyurt İlçe Başkanlığı önünde düzenlediği iftar programında ortalık adeta savaş alanına döndü.

Yemek alma nedeniyle vatandaşlar arasında çıkan tartışma, bir anda kavgaya dönüştü.

Su şişeleri ve sandalyelerin havada uçuştuğu olay, çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

 

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