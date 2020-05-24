O özellik Twitter'da yayınlandı!

Dünyanın en aktif kullanılan dev sosyal medya platformlarından Twitter, paylaşılan bir tweetin kaç kez retweet edildiğini ve kaç kez alıntı yapıldığını gösterebilen yeni özelliğin yayınlandığını açıkladı.

Yayınlanan yeni özellik ile birlikte kullanıcıların, tweetlerinin altındaki retweet sayısına tıkladığında iki seçenekle karşılaşacağını, bu sayede paylaşımın kaç kişi tarafından retweet edildiğini ve alıntı yapıldığını görebileceği belirtildi.