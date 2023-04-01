O oyundan 3 yılda 3 milyon dolar kazandı, istatistikleri alt üst etti! Hemen oraya harcadı! Bunu yaptı

Şans oyunundan 3 yılda 3 milyon dolar kazandı

ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde bulunan bir adam 20 dolara aldığı kazı kazandan 2 milyon dolar kazandı. Pharris Frank isimli adam, yaklaşık 2 yıl önce de oynadığı farklı bir şans oyununda 1 milyon dolarlık ikramiye kazanmıştı.

İstatistiki verilere göre Frank’ın “Diamond Dazzler” isimli oyunda 2 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi kazanma şansı yaklaşık 1,5 milyonda bire denk geliyor.

Temmuz 2021’de 1 milyon dolar ikramiye kazanan Frank, parasının tamamını “rüya gibi bir düğüne” harcadığını söyledi. Frank, 2 milyon dolar ile bu sefer eşi ile birlikte güzel bir tatil planlıyor.

Diamond Dazzler oyunu bu senenin başında piyasaya sürülmüştü. (patronlardunyasi)

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