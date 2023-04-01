  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Küresel piyasalar pozitif seyrediyor: FED rekor tahmini altında kaldı! Dünya ABD'nin istihdam verileri kararını bekliyor!

2023 model Tofaş Şahin satışa sunuldu! Fiyatını duyanlar kulaklarına inanamadı

Provokasyonları cezasız kalınca sosyal medya ayaklandı: Oğuzhan Uğur tutuklansın

Çin'in petrol devi duyurdu: Büyük kar artışı aldık! Doğalgaz petrol üretimi 21,74 milyar ABD doları

AVM'de korkutan yangın

Türkiye-Rusya arasında 9 yıl sonra bir ilk! Resmen başlıyor

Temel bey bak ortakların ne diyor! Akşener'den Saadet'in kırmızı çizgisine çizik

Vatandaşlar Togg almak için bakın ne yapmaya başladı! Galericiler, sektör temsilcileri şaşkın

İP'in siyasi ranta çevirdiği olayda sıcak gelişme

'Dolar 10 lira olacak' tahmini henüz tutmayan isimden 'acil kodlu' açıklama: Doları olan hemen bunu yapsın hemen
Aktüel O oyundan 3 yılda 3 milyon dolar kazandı, istatistikleri alt üst etti! Hemen oraya harcadı! Bunu yaptı
Aktüel

O oyundan 3 yılda 3 milyon dolar kazandı, istatistikleri alt üst etti! Hemen oraya harcadı! Bunu yaptı

Yeniakit Publisher
2023-04-01 22:17:00 - 2023-04-01 22:48:24
O oyundan 3 yılda 3 milyon dolar kazandı, istatistikleri alt üst etti! Hemen oraya harcadı! Bunu yaptı

ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde bulunan bir adam 20 dolara aldığı kazı kazandan 2 milyon dolar kazandı. Bu durum kazanma şansı yaklaşık 1,5 milyonda bire denk geldiği ifade edildi. Kısa sürede ünlenen Pharris Frank isimli adam, yaklaşık 2 yıl önce de oynadığı farklı bir şans oyununda 1 milyon dolarlık ikramiye kazanmıştı. Şok eden olay...

Şans oyunundan 3 yılda 3 milyon dolar kazandı

ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde bulunan bir adam 20 dolara aldığı kazı kazandan 2 milyon dolar kazandı. Pharris Frank isimli adam, yaklaşık 2 yıl önce de oynadığı farklı bir şans oyununda 1 milyon dolarlık ikramiye kazanmıştı.

İstatistiki verilere göre Frank’ın “Diamond Dazzler” isimli oyunda 2 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi kazanma şansı yaklaşık 1,5 milyonda bire denk geliyor.

Temmuz 2021’de 1 milyon dolar ikramiye kazanan Frank, parasının tamamını “rüya gibi bir düğüne” harcadığını söyledi. Frank, 2 milyon dolar ile bu sefer eşi ile birlikte güzel bir tatil planlıyor.

Diamond Dazzler oyunu bu senenin başında piyasaya sürülmüştü. (patronlardunyasi)
ÖNE ÇIKAN VİDEO

İlginizi çekebilir→ Çok fazla enerji tüketiyor! Savunma Şirketi Nammo'dan yeni suçlama: TikTok yüzünden üretimimiz yavaşladı→ TIKLAYINIZ

 İlginizi çekebilir→ Araştırmacı bilim insanları dünyanın en hafif boyasını üretti: Yüzyıllarca dayanabileceği tahmin edilen o olay→ TIKLAYINIZ

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23