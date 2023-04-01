O oyundan 3 yılda 3 milyon dolar kazandı, istatistikleri alt üst etti! Hemen oraya harcadı! Bunu yaptı
ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde bulunan bir adam 20 dolara aldığı kazı kazandan 2 milyon dolar kazandı. Bu durum kazanma şansı yaklaşık 1,5 milyonda bire denk geldiği ifade edildi. Kısa sürede ünlenen Pharris Frank isimli adam, yaklaşık 2 yıl önce de oynadığı farklı bir şans oyununda 1 milyon dolarlık ikramiye kazanmıştı. Şok eden olay...
Şans oyunundan 3 yılda 3 milyon dolar kazandı
ABD’nin Kuzey Karolina eyaletinde bulunan bir adam 20 dolara aldığı kazı kazandan 2 milyon dolar kazandı. Pharris Frank isimli adam, yaklaşık 2 yıl önce de oynadığı farklı bir şans oyununda 1 milyon dolarlık ikramiye kazanmıştı.
İstatistiki verilere göre Frank’ın “Diamond Dazzler” isimli oyunda 2 milyon dolarlık büyük ikramiyeyi kazanma şansı yaklaşık 1,5 milyonda bire denk geliyor.
Temmuz 2021’de 1 milyon dolar ikramiye kazanan Frank, parasının tamamını “rüya gibi bir düğüne” harcadığını söyledi. Frank, 2 milyon dolar ile bu sefer eşi ile birlikte güzel bir tatil planlıyor.
Diamond Dazzler oyunu bu senenin başında piyasaya sürülmüştü. (patronlardunyasi)
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