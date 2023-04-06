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Aktüel O olduğu İddia ediliyordu! Ülkeyi sallayan olay: Sokaklarda öldürülen kişi milyarder isim çıktı, herkes şaşkın
Aktüel

O olduğu İddia ediliyordu! Ülkeyi sallayan olay: Sokaklarda öldürülen kişi milyarder isim çıktı, herkes şaşkın

Yeniakit Publisher
2023-04-06 17:46:00 - 2023-04-06 18:02:19
O olduğu İddia ediliyordu! Ülkeyi sallayan olay: Sokaklarda öldürülen kişi milyarder isim çıktı, herkes şaşkın

Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco şehrinde yaşayan dünyaca tanınan milyarder Bob Lee bıçaklanarak öldürüldü. Cash App uygulamasının kurucusu sokaklarda öldürüldü. Sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen kişi ünlü milyarder çıktı!

Sokak ortasında bıçaklanarak öldürülen kişi ünlü milyarder çıktı!Amerika Birleşik Devletleri'nin San Francisco şehrinde ünlü milyarder Bob Lee bıçaklanarak öldürüldü. Mobil ödeme hizmeti veren Cash App uygulamasının kurucusunun ölümünü babası, yaptığı paylaşımla doğruladı.

ABD'nin San Francisco kentinde, polis bir bıçaklanma olayının ihbarını aldı. Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada ihbarın hemen ardından olay yerine giden polislerin, bölgede 40'lı yaşlarında bir erkeği ağır yaralı olarak bulduğu ifade edildi. Polisler, olay yerinde yaralı erkeğe ilk müdahaleyi yaptılar, sağlık ekipleri ise acil olarak hastaneye kaldırdı.

Olay hakkında soruşturma başlatılırken, yaralı erkeğin hastanede hayatını kaybettiği bildirildi. Daha sonra yapılan açıklamayla ise öldürülen kişinin ABD'li ünlü milyarder olduğu ortaya çıktı. Öldürülen kişi, mobil ödeme hizmeti veren Cash App uygulamasının kurucusuydu.

''EN YAKIN ARKADAŞIMI KAYBETTİM''

Bob Lee'nin babası da oğlunun öldüğünü "En yakın arkadaşımı kaybettim" paylaşımıyla doğruladı. San Francisco Valisi London Breed, Bob Lee'nin cinayetini "korkunç bir trajedi" olarak niteledi. Lee, Square'in eski baş teknoloji sorumlusu ve Cash App'in kurucusu olan MobileCoin'in baş ürün sorumlusuydu.

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