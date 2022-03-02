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Gündem O öğretmen müsveddesi ile ilgili flaş karar
Gündem

O öğretmen müsveddesi ile ilgili flaş karar

Sosyal medya hesabından Doğulu öğrencilerin temizlik bilmediğini söyleyerek Doğu'da görev yapmak istemediğini yazan öğretmenin sözleşmesi askıya alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-02 19:09:00 - 2022-03-02 19:24:45
O öğretmen müsveddesi ile ilgili flaş karar

 

Sosyal medya hesabından Doğulu öğrencilerin temizlik bilmediğini söyleyerek Doğu'da görev yapmak istemediğini yazan öğretmenin sözleşmesi askıya alındı.

Hafize Dal isimli sosyal medya kullanıcısı bir öğretmen, Muş'un Bulanık ilçesinde yaptığı göreve yönelik ifadelerini Tweet attı.

Doğulu öğrencilerin pis olduğunu ima eden öğretmen, temiz çocuklarla ders yapmak istediğini yazdı.

4 sene boyunca Doğu görevi yaparak Muş'a mahkum edilmek istemediğini söyleyen öğretmen için Muş Valiliği işlem başlattı.

Muş Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden öğrenciler hakkında uygun olmayan paylaşımda bulunan öğretmenin sözleşmesini tedbiren askıya aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, "Muş’un Bulanık ilçesinde görevli bir öğretmen tarafından sosyal medyada uygun olmayan bir paylaşımda bulunulmuş; valiliğimizce kişi hakkında idari tahkikat açılmış. Sözleşmeli statüde olan kişinin tedbiren sözleşmesinin askıya alınmasına yönelik işleme başlanmıştır." denildi.

İğrenç paylaşım

Hafize Dal adlı kullanıcının paylaşımında şu ifadeler yer aldı: "Ben de tertemiz mis gibi çocuklarla ders yapmak istiyorum. Doğuda temizlik nedir bilmeyen çocuklar içerisinde hastalıklarla boğuşmak istemiyorum…Öğretmene değer verilmeyen bu ülkede öğretmen olduğum için çok pişmanım… 4 sene bu hataya mahkum edilmek istemiyorum..."

 

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