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Dünya

O Müslüman ülkede şoke eden gelişme! Koronavirüs Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na sıçradı

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda çalışan 40 kişide koronavirüs tespit edilmesi büyük paniğe neden oldu. Üst düzey isimlerin virüse yakalandığı belirtilirken enfekte olanlar acil olarak karantinaya alındı.

2020-04-19 18:26:00 - 2020-04-19 19:17:21
O Müslüman ülkede şoke eden gelişme! Koronavirüs Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na sıçradı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını tüm hızıyla sürüyor. Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda çalışan 40 kişinin koronavirüs (Coivd-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'nin ise kendini izole ettiği ve etkinliklere telekonferans yoluyla katıldığı belirtildi.Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını tüm hızıyla sürüyor. Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda çalışan 40 kişinin koronavirüs (Coivd-19) testinin pozitif çıktığı belirtildi. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Devlet Başkanı Gani'nin enfekte ya da test olup olmadığı henüz bilinmiyor. Öte yandan testi pozitif çıkan 40 kişinin, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda çalışan idari personel olduğu ve aralarında Ulusal Güvenlik Konseyi ve Genelkurmay Başkanlığı'nda çalışan üst düzey bir yetkilinin yer aldığı belirtildi.

Birçok üst düzey ismin testi pozitif çıktı

İngiliz medyasına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen Afgan yetkili, devletin üst düzey kademesinde çalışan bir çok kişinin testinin pozitif çıktığını ve enfekte olanların karantinaya alındığı bildirildi.

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Yorumlar

serdar-1.

şimdi bu nasıl bir haber,bütün dünyayı saran virüs,diğer müslüman ülkelerde yokmu?
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maho

Afganistan diye bir ülke kaldımıki haber yapıyorsunuz insanları anlamak çok güç ister
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