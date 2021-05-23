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Gündem O muhabirin sorusu FETÖ ağzı
Gündem

O muhabirin sorusu FETÖ ağzı

FETÖ ve PKK başta olmak üzere teröre karşı verdiği mücadeleyle tüm Türkiye’nin gönlünde taht kuran İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya hedef alarak kirli bir manipülasyona imza atan Anadolu Ajansı’nın eski muhabiri Musab Turan’ın kirli çamaşırları ortaya döküldü.

Yeniakit Publisher
2021-05-23 09:15:00 -
O muhabirin sorusu FETÖ ağzı

 Haber Merkezi 

Bakan Soylu’yu itibarsızlaştırmak için FETÖvari yöntemlerle hareket eden Turan’ın kamikaze dalışı, kriptoların meydana getirdiği tehlikeyi gözler önüne serdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile Tarım ve Orman Bakanı’nın olduğu bir toplantıda gazetecilik etiğini hiçe sayarak ve gizliden sosyal medya hesaplarında canlı yayın yaparak, “19 yıllık bir toplum hareketi olarak başlayan milletin teveccühünü kazanan AK Parti ismi şaibelerle anılan Süleyman Soylu’dan daha mı küçük?” diyerek büyük bir provokasyona imza atan Turan’ın ailesindeki FETÖ bağlantıları ortaya çıktı.

Ailedeki FETÖ’cüler

Musab Turan’ın kardeşi T.T Elâzığ İl Emniyet Müdürlüğünde görevliyken 2017’de FETÖ/PYD kapsamında geri dönemeyecek şekilde açığa alındı, Bank Asya’da hesap artışı olduğu gerekçesiyle ihraç edildi. T.T’inin Elazığ 2. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ kapsamında yargılandığı öğrenildi.

Turan’ın kardeşinin eşi V.Ç’nin de FETÖ’den ihraç edildiği ortaya çıktı. Ablası B.U’nun ise bankadan ATM üzerinden kartsız şekilde ihraç FETÖ’cülere para gönderdiği ortaya çıkan bilgiler arasında. Turan’ın babasının da dersaneler tartışması sırasında Fetullah Gülen lehine paylaşım yaptığı basına yansıdı.

Turan’ın babası Aliseydi Turan, olaydan sonra yaptığı açıklamada, “Musab Turan’ın babası olarak, sorulan soruyu ve soru şeklini tasvip etmediğimi kamuoyuna deklare ediyorum” dedi.

Musab Turan’ın, maaşını Anadolu Ajansı’ndan almasına rağmen, bakanlara soru yöneltirken çektiği görüntüleri hiçbir üst makama onaylatmadan kendisine ait şahsi hesabından gizlice paylaşması olayın bir plan dahilinde gerçekleştiği yorumlarına sebep oldu.


Yeni Akit Gazetesi
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