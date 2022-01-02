"O market zincirinin yaptığı tam bir aptallık"

Münübe Yılmaz

Çin, dünyanın en büyük perakende şirketi olan Amerikan Walmart firmasıyla kavgaya tutuştu. Walmart’ın, Uygur Türklerinin yaşadığı Sincan bölgesinde üretilen ürünleri mağazalarında satmayı durdurması üzerine şirkete çok sert tepki gösteren Çin, dünya devini açık açık tehdit etti.

“Çin halkının hassasiyetlerine” saygı göstermemesi halinde…

Çin Komünist Partisi'nin bir organı olan Merkez Disiplin Denetimi Komisyonu, Walmart'ın yalnızca üyelere özel zinciri Sam's Club'daki değişimin arkasında envanter yönetiminin olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Komisyondan önceki gün yapılan açıklamada, Walmart’ın "Çin halkının hassasiyetlerine” saygı göstermemesi halinde tüketicilerin “somut eylemlerle" cevap vereceği belirtildi. Komisyonun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bir bölgeden tedarik edilen tüm ürünleri geçerli bir sebep olmaksızın kaldırmak, art niyet taşır, aptallık ve basiretsizlik anlamına gelir. Bunun kesinlikle kötü sonuçları olacaktır" denildi. Walmart ise Çin’den yapılan sert açıklamaya henüz bir cevap vermedi.

Yabancı şirketler boykot ediliyor

Sincan sorunu, yabancı çokuluslu şirketler için karmaşık bir sorun haline gelmiş durumda.

Hennes & Mauritz ve Nike Inc. gibi markalar, Sincan pamuğu kullanmayacaklarını açıkladıkları için ülkede boykot edildi ve İsveçli perakendeci bu tavrı nedeniyle yerel e-ticaret platformlarından çıkarıldı. Intel Corp. ise ABD yasalarına uygunluğu sağlamak için tedarikçilerden Sincan kaynaklı herhangi bir iş gücü veya ürünü kullanmamalarını istedikten sonra geçen hafta Çinli müşterilerden özür diledi.

Sincan'da zorla çalıştırmanın olmadığını ileri süren Çinli yetkililer, ABD yaptırımlarının iç işlerine müdahale anlamı taşıdığını ifade ediyor.