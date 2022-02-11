O kuruluş ABD'de 7 kez daha faiz artışı bekliyor!

Goldman Sachs ABD’de dün enflasyonun yüzde 7.5’e tırmandığını gösteren veri sonrası faiz beklentilerini değiştirdi. Jan Hatzius öncülüğündeki Goldman Sachs ekonomistleri Fed’in 7 toplantısında 25’er baz puanlık artış yapacağı tahmininde bulundu.

Analistler, enflasyondaki yüksek seyir ve kısa vadeli enflasyon beklentileri nedeniyle Mart’ta 50 baz puanlık faiz artışı da olabileceğini ancak yetkililerin daha kademeli artış sinyali verdiklerini belirtti.

Notta “birçok Fed yetkilisi Mart’ta 50 baz puanlık artışa karşı olduğunu söyledi. Bu nedenle 25’er baz puanlık faiz artış serisinin daha olası olduğunu düşünüyoruz” ifadeleri yer aldı.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard dünkü açıklamasında 40 yılın zirvesindeki enflasyona tepki olarak Temmuz ayından itibaren 100 baz puanlık faiz artışını destekleyeceğini belirtti. Analistler “diğer yetkililer de Bullard’a katılırsa ve Mart ayında 50 baz puanlık faiz artışı fiyatlanırsa tahminlerimizi güncelleyebiliriz” ifadesini kullandı.

Deutsche Bank’tan 50 baz puan beklentisi

Küresel bankalar da Fed’den agresif faiz artışı bekliyor. Deutsche Bank ekonomistleri dünkü enflasyon verisi sonrası Mart ayında 50 baz puanlık faiz artışı beklediklerini açıkladı. Ekonomistler Kasım ayı hariç kalan her toplantıda da 25’er baz puanlık artış bekliyor. Uzmanlar faiz artış döngüsünün küresel ekonomik toparlanmayı tehdit edeceğini de vurguluyor.

Nomura Holdings de benzer biçimde Mart’ta 50 baz puan artış beklediğini açıkladı.