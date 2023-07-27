O konuyu resmen unutmuş! Musk Twitter'ın logosunu değiştirirken büyük bir hata yaptı!

Elon Musk dünya çapında zamanın en vizyoner iş insanlarından biri olarak tanınıyor. Dünyanın en zengin insanı olan milyarder bu servetini tüketicilerin gelecekte neyi talep edeceğini tahmin etmeye borçlu.

Ancak Fortune’un haberine göre ünlü milyarder sosyal medya devi Twitter’ın tanınmış logosu mavi kuşu kaldırarak ‘X’ olarak değiştirmesi çok ciddi bir zayıflık teşkil ediyor. Zira Musk yeni logosuyla telif konusunu güvence altına almayı unutmuş olabilir.

Ticari markalar için telif konusu fikri mülkiyetten beslenebilecek taklitçilere karşı koruma sağlayan günlük hayat için oldukça hayati bir unsurdur. Ancak Musk’ın Twitter için tercih ettiği X harfi ticari markalar için en zor tercihlerden biri. Zira kesişen iki çizgiyi şekillendirmenin sadece birkaç farklı yolu bulunuyor.

Haberde hukuk firması Catalytic Law’un Kurucusu ve Telif Avukatı Rachael Dickson, “Birden fazla şirketin tek harfli telif oluşturması ihtimali var. Aslına bakılırsa gerçek unsuru ‘X’ olan markalar için marka sicillerinde halihazırda 984 tescil bulunuyor” ifadelerine yer verdi.

Markalar için benzersiz ve hatırlanması kolay bir telif oluşturmak marka tescilinin korunmasını da kolaylaştırıyor.

İsveç İngiliz ortaklığındaki ilaç şirketi AstraZeneca’nın markası 1998 yılındaki şirket evliliği sırasında tescillendi. Şirketin logosu iki harften oluşuyordu ve bu logoda bulunan iki harf kurucu iki şirketin baş harflerini içeriyordu. İki harften oluşan markanın avantajı ise bu iki harfin logoda benzersiz bir biçimde birleşmesi sayesinde hukuki açıdan kopyalamaya maruz kalmasını zorlaştırılıyor.

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Sussex Üniversitesi’nde fikri mülkiyet yasaları dersi veren ve aynı zamanda Journal of World Intellectual Property dergisinin baş editörleri arasında yer alan Andres Guadamuz Twitter için yaptığı uyarıda, “Microsoft X için telif sahibi. Yani Musk muhtemelen yıllarca sürecek bir davalar silsilesi için sevilen ve güçlü bir markayı yok etti ve muhtemelen markasız kaldı” ifadelerine yer verdi.

Musk’ın tercihi pahalıya patlayabilir

Bir marka bir şirketin sahip olduğu en değerli varlıklardan biridir. Ürünlerin birbirini kolayca ikame edebildiği tüketim dünyasında, bazı şirketlerin fiyatlandırma gücünü korumasının bir nedeni de tüketicilerin markalara olan sadakatidir.

Bu nedenle yeniden markalaşma kademeli olarak ve hatta bazen zar zor algılanabilecek değişikliklerle yapılması gereken hassas bir konudur. Belirli bir markaya bağlı olan tüketiciler genellikle topyekûn değişikliklere olumlu tepki vermez. Yeniden markalaşmanın ardındaki en büyük risk firmanın çekeceğinden daha fazla müşteriyi uzaklaştırması ihtimalidir.

Kellogg İşletme Okulu Pazarlama Profesörü Tim Calkins konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bir marka oluşturmak büyük bir zorluktur. Bu sebeple şirketlerin aniden markalarından uzaklaştığını görmek nadir bir durumdur. Neredeyse tüm temel markalaşma kavramları uygulanan bu yöntemin yanlış yönlendirilmiş bir hamle olduğunu gösteriyor” dedi.

Seçilen bu yeni logo The Verge’ün Kıdemli Editörü Tom Warren’a X’in Monotype Imaging tarafından kullanılan başka bir markanın sembolü olduğunu da hatırlattı. Üstelik söz konusu marka matematiksel işlem yapan tüm bilgisayarlar tarafından evrensel olarak kullanılıyor.

Telif uzmanları Musk’ın X logosu sebebiyle telif davalarına maruz kalacağına kesin gözüyle bakıyor. Musk’ın 13 milyar dolara satın aldığı sosyal medya devinin sembolünü değiştirmesi halihazırda temkinli olan reklam şirketlerinin Twitter’dan daha da uzaklaşmasına da sebep olabilir.

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