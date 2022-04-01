O koçlar, Katar'a bizınıs kılasta mı uçtu Kemal Bey?

Hikmet Genç, 2022 yılı ocak ve şubat ayları içerisinde Katar'a 22 bin 575 küçükbaş hayvan ihracatı gerçekleştirilmesine rağmen, "Son 2 ay içinde 2,5 milyon küçükbaş hayvanı ucuz et yesinler diye uçaklarla Katar'a ihraç ettiler" yalanını ortaya atan Kemal Kılıçdaroğlu'nu fena ti'ye aldı. Genç, Kılıçdaroğlu'na "Koçlar bizınıs kılasta mı uçtu? Onlara ekstra yonca verildi mi?.. Hangi havayolları? Koyunhavayolları mı?!.. Uzay mekiği ile de 1,5 milyon manda göndermişiz... Doğru mu acaba?" sorularını yönelttiği Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Yine mi?.." diyorsunuz...

Valla yine... Yapacak bi'şey yok arkadaş. Bıkmadan, usanmadan, utanmadan ısrarla yalan söylüyor. Biz de, (yakalayabildiğimiz) her yalanı yüzüne çarpacağız...

İş inada bindi artık!..

Bu arada itiraf edeyim, hiç sıkıcı değil. Her defasında çıtayı sürekli yükseltmeyi başarıyor. (Sergey Bubka mübarek!..)

"Lefter Fenerbahçe'nin kalecisiydi", Külliye'de altın kaplama klozet var", "Mersin Güneydoğu'nun incisidir", " (54 bin) muhtara özel kalem atayarak '10 milyon işsize' iş bulurum".., vs, gibi yüzlerce palavrayı geride bırakacak yeni bir zirveye taşıdı kariyerini...

Şöyle diyor;

"Son 2 ay içinde 2,5 milyon küçükbaş hayvanı uçaklarla (Katar'a) ihraç ettiler. 2,5 milyon hayvanı... (Katarlılar) Ucuz et yesinler diye..."

Bunu söyledi yahu. Anlamadıysanız dönüp bir daha okuyun.

Evet 2,5 milyon, (yazıyla iki buçuk milyon) küçükbaş hayvan.

Karkas et değil. 2,5 milyon küçükbaş hayvan.

Karadan, denizden değil. Uçakla!..

Katar'a ihraç etmişiz!..

Neden?

Katarlılar daha ucuz et yesinler diye?!..

Zırva mırva.., N'apsın, Ticaret Bakanlığı da açıklama yaptı;

"2022 yılı Ocak ve Şubat ayları içerisinde Katar'a 22 bin 575 küçükbaş hayvan ihracatı gerçekleştirilmiştir...

İşin en trajikomik tarafı ne biliyor musunuz?..

Yahu Kılıçdaroğlu'ndan söz ediyoruz, sallar. İşi bu. Orda sıkıntı yok.

"2 ayda 2,5 milyon koyunu uçakla Katar'a ihraç ettik" deyip ultra desteksiz sallayınca bile ayakta alkışlayan bir güruh var...

Yahu 2 ayda 2,5 milyon canlı koyunu nasıl uçurdun?..

Dünyanın en büyük havalimanını koyunlar uçsun diye mi yaptık?..

2,5 milyon koyun için kaç uçuş yapıldı?..

1 uçak kaç koyunluk?

Koçlar bizınıs kılasta mı uçtu? Onlara ekstra yonca verildi mi?..

Hangi havayolları? Koyunhavayolları mı?!..

Uzay mekiği ile de 1,5 milyon manda göndermişiz...

Doğru mu acaba?..

Grup toplantısında değinir misiniz lütfen!"