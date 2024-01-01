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Gündem O kendini bilmez maganda tutuklandı
Gündem

O kendini bilmez maganda tutuklandı

Yeniakit Publisher
2024-01-01 19:07:00 - 2024-01-01 19:19:01
O kendini bilmez maganda tutuklandı

İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşünden dönen şahsa "Siz Arap sevicisiniz" diyerek yumruk atan şüpheli tutuklandı.

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA) öncülüğünde, Milli İrade Platformu tarafından 308 STK'nin katılımıyla Galata Köprüsü'nde düzenlenen etkinliğe katılan İsmail Aydemir, programın bitmesinin ardından elinde taşıdığı "Kelime-i Tevhid" yazılı bayrakla evine dönmek için yola çıktı.

Aydemir, Şişhane Meydanı'ndaki iş merkezinin önünden geçtiği sırada bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.

Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli olay yerinden kaçmaya çalışırken, bölgede görev yapan trafik polisi tarafından yakalandı.

Burnundan yaralanan Aydemir, polis ekiplerince Taksim İlkyardım Hastanesi'ne götürüldü.

Üniversite öğrencisi olduğu belirlenen şüpheli E.A, Karaköy Polis Merkezi'ndeki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
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