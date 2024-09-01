  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Teğmenlere, Ayet indirenlerin taklidini yapmak yakışmadı

Neler oluyor? Yunanistan, "Türkiye'yi vuracağız" diyen ülke için savaş uçaklarını kaldırdı

Bellona ve İstikbal satılıyor! Dev şirket, mobilya devlerini ne yapıp edip almak istiyor

CHP zihniyetinin Kur'an-ı Kerim'e de saygısı yok! Şehit Haniye posterinde dikkat çeken detay

Kayıp Narin Güran olayında son gelişme herkesi şok etti! Meğer amcasının arabasında...

Dünya devi herkesi şoke etti: Türkiye'de şirket kurdu

Yahudi dostu CHP'liler, Şehit Haniye'nin pankartına köpekler gibi saldırdı!

Mercedes'e binen gurbetçinin AK Parti'den talebi herkesi şaşırttı! Cimer kesmedi, genel merkeze gitti

Ermenistan'dan Azerbaycan'a "barış anlaşması" teklifi

Gündeme oturan son dakika gelişmesi! Türk savaş uçakları Romanya hava sahasına girdi
Yaşam O kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Yaşam

O kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
2024-09-01 10:38:00 - 2024-09-01 10:38:54

Afyonkarahisar'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı minibüs kazasının görüntüleri ortaya çıktı.

Afyonkarahisar'da 1 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı minibüs kazasının ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri görenleri dehşete düşürdü.

Kaza, dün öğle saatlerinde Çobanlar ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.A. idaresindeki 03 PS 625 minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından takla atıp şarampole devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri araçta sıkışan sürücü, B.K. ve D.K., isimli yaralıları yaklaşık 20 dakika süren bir müdahale sonrası çıkarabildi. Yaralılar ardından olay yerindeki ambulanslarla hastanelere kaldırılırken, D.K., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamanı yitirdi.

Kazanın ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri ise görenleri adeta dehşete düşürdü. Görüntüde yolda hızlı ilerleyen minibüsün bir anda kontrolden çıkıp savrulduğu ardından taklalar atarak yol kenarındaki şarampole girdiği görülüyor. Kaza esnasında yolun boş olması ise yaşanabilecek bir facianın önüne geçti.

Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Görenler inanamadı! Peygamber devesi böyle su içti
Görenler inanamadı! Peygamber devesi böyle su içti

Yaşam

Görenler inanamadı! Peygamber devesi böyle su içti

Bursa'da nefes kesen operasyon
Bursa'da nefes kesen operasyon

Yaşam

Bursa'da nefes kesen operasyon

Yasak sona erdi! İlk balıklar avlandı
Yasak sona erdi! İlk balıklar avlandı

Yaşam

Yasak sona erdi! İlk balıklar avlandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23