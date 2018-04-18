O kaymakam 7 yıl hapse çarptırıldı!
FETÖ soruşturma kapsamında yargılanan Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesi eski kaymakamı Yaşar Çarkanat, Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.18 Nisan 2018 Çarşamba 15:19
Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanık Çarkanat ve avukatlarıyla sanık yakınları katıldı.
Önceki celse açıkladığı mütalaasını tekrarlayan duruşma savcısı, sanığın terör örgütü üyeliği suçundan alt sınırdan uzaklaşılarak cezalandırılmasını talep etti.
Mütalaaya karşı beyanı alınan Çarkanat, suçsuz olduğunu, FETÖ ile ilgisinin bulunmadığını söyledi.
Avukatın savunmasının ardından son sözü sorulan Çarkanat, beraatini istedi.
Mahkeme, Çarkanat'ı terör örgütü üyeliği suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
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