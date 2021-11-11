O kareye SP'den ilk açıklama: Kamuoyunun takdirine bırakıyoruz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun dünkü görüşmesinde objektiflere yansıyan ve çok konuşulan fotoğraf karesine ilişkin SP tarafından bir açıklama geldi. Erdoğan’ın görüşme başlangıcında Karamollaoğlu’na oturacağı yeri göstermesi ve çekilen kareler sosyal medyada tartışmaya sebep oldu. Görüntülerde Erdoğan, Saadet Partisi liderine yanında duran ve görüştüğü isimleri ağırlarken kullanılan koltuk yerine, uzak mesafedeki koltuğu işaret etmişti.

Görüntülere ilişkin konuşan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya, şunları söyledi: “Ev sahibi sayın cumhurbaşkanı ve kendi protokolünü uyguladı. Ancak diğer parti başkanlarına da bu protokol mü uygulanıyor bilemiyorum. Görüntüleri kamuoyunun takdirine bırakıyorum.”

"Çok dostane, güzel bir görüşme oldu"

Temel Karamollaoğlu, Erdoğan'la görüşmesi sonrasında “Sayın Cumhurbaşkanımıza bir görüşme talebimiz olmuştu. Bugünü randevu verdiler. İki saat kadar uzunca bir zaman hem ülkemizin hem de dünyanın neredeyse temas etmediğimiz meselesi kalmadı. Bazı noktalarda aynı fikirleri bazı noktalarda da belki farklı fikirleri taşıyoruz; ama çok dostane, güzel bir görüşme oldu. Onun ötesinde de söyleyecek başka bir şey bulamıyorum” demişti.