O karar, Cem Küçük'ü resmen çılgına çevirdi! Burası muz cumhuriyeti değil, burunlarının sürtülmesi iyi oldu

Türkiye gazetesinden Cem Küçük, Batı'nın ifade özgürlüğü konusundaki çifte standartlarını eleştirdi. Julian Assange örneğini vererek Batı'nın milli güvenlik konularında özgürlükleri kısıtladığını belirten Küçük, Gazze'ye destek verenlerin işlerinden olduklarını vurguladı. Küçük, Türkiye'de Instagram’ın kısıtlanmasına destek vererek "Burası muz cumhuriyeti değil. Instagram’ın burnunun sürtülmesi iyi oldu. Kimse bunu düşünce özgürlüğüyle izah etmesin. Heniyye’ye destek olan paylaşımları kaldırırsan sonucuna katlanırsın" ifadelerini kullandı. İşte Cem Küçük'ün dikkat çeken yazısı:

"Batı, ifade özgürlüğü konusunda geniş ve özgür görünüyor. Öyle gibi ama iş millî güvenliğe gelince pek de öyle değil. Bunun tipik örneklerini tek tek gördük.

Wikileaks’in kurucusu Julian Assange bazı gizli belgeleri yayınladı diye hayatı zindan oldu. Sığındığı Ekvador’un Londra Büyükelçiliğinde 12 metrekare yerde 12 sene yaşadı. Yürüme güçlüğü çekti. Kimse gazetecinin ifade özgürlüğünden bahsetmedi.

İsrail’in Gazze’de işlediği insanlık suçları ortada. Gazze’ye destek olan herkes Batı’da işinden oluyor. İsrail’i eleştirenlere mavi gökyüzü dar ediliyor. Dünya çapında birçok kişi bundan nasibini aldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

ABD kendi ülkesinde TikTok’a yasak getirdi. ABD Senatosu geçtiğimiz nisanda TikTok'un sahibi Çinli şirketi hisselerini satmaya zorlayan, aksi hâlde uygulamanın Amerika'da yasaklanmasına neden olabilecek tartışmalı yasa tasarısını onayladı. Tasarı TikTok'un Çinli sahibi ByteDance'a hisselerini satması için dokuz ay süre verdi.

Geçen hafta TikTok ve çatı şirketi ByteDance'in, çocukların platformdaki gizliliğini koruyamadığını öne süren ABD Adalet Bakanlığı, şirkete dava açtı.

Hükûmet, TikTok'un Çocukların Çevrimiçi Gizliliğini Koruma Yasası'nı ihlal ettiğine ve bu yasanın, 13 yaş altındaki kullanıcılardan kişisel bilgi toplamak için ebeveyn izni alınmasını zorunlu kıldığına dikkat çekti.

Türkiye Tiktok’u yasaklasa kıyamet koparırlardı. Bizde BTK Instagram’ı kısıtladı. Hangi gerekçeyle bilmiyorum. Şayet Heniyye’ye destek çıkanlara paylaşımları kısıtladığı içinse destekliyorum. Burası muz cumhuriyeti değil. Instagram’ın burnunun sürtülmesi iyi oldu. Kimse bunu düşünce özgürlüğüyle izah etmesin. Heniyye’ye destek olan paylaşımları kaldırırsan sonucuna katlanırsın."