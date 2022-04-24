O kadar para ne olacak Ekrem? Yeni metrobüsler dökülmeye başladı!
CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun, İstanbul’un metrobüs filosuna dahil ettiği metrobüsler daha kırkı çıkmadan birer birer bozulmaya başladı. Daha geçtiğimiz günlerde ilk seferlerine başlayan metrobüslerin arka arkaya arızalandığını gören vatandaşlar “O kadar para ne olacak Ekrem?” sorusunu soruyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin satın aldığı 160 yeni metrobüsün ilk bölümünü oluşturan 30 yeni otobüs, İBB’ye bağlı İETTE’ye geçen hafta içinde teslim edildiği halde birer birer arızalanarak İstanbulluları yolda bırakıyor.
“Arızalar azalacak” demişti fakat sıfır kilometre alınan araçlar her gün yolda kalıyor!
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz hafta belediyenin satın aldığı 160 yeni otobüsün 30 kadarının Metrobüs hattında hizmet vermeye başladığını duyurmuştu. İmamoğlu "Gençleşen otobüs filosu ile arızalar azalacak" demişti.
İlk arıza 19 Nisan’da ortaya çıkmıştı
Yeni alınan metrobüslerden bir tanesi ilk olarak 19 Nisan’da Küçükçekmece Metrobüs Durağı’ndan Cevizlibağ istikametine seyir halindeyken dumanlar çıkarak arızalanmış ve yolcular inmek zorunda kalmıştı.
Bugün yine İstanbullular yaya kaldı
İşte o arızalanan araçlar ve yolcuların mağduriyetini gösteren görüntüler: