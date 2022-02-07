O isimden Yılmaz Özdil'e çok sert sözler: Alkolik, berduş!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin basın danışmanı, Türkgün gazetesi yazarı Yıldıray Çiçek, Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil’i perişan etti. CHP'de "Kemalciler - Ekremciler" kamplaşmasında safların belirlenmeye başlandığına vurgu yapan Çiçek, Özdil'in Ekrem İmamoğlu cephesinde yer aldığını belirtti. İşte, Çiçek’in Özdil için “alkolik” ve “berduş” ifadelerini kullandığı o bomba yazısının ilgili bölümü:

"Yılmaz Özdil’in Kemal Kılıçdaroğlu’na özel bir takıntısı olduğu muhakkak.

Ama bu takıntı hali Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’yi ihanet çukuruna düşürdüğü gerçeğini değiştirmiyor. Ama Kemal Kılıçdaroğlu’nu Atatürk’ün emanetlerine ihanet eden adam şeklinde etiketleyen Yılmaz Özdil, Ekrem İmamoğlu gibi HD(P)KK ilişkisi alenen ortada olan bir adama nasıl güzellemeler yapıp, cilalar çekebilir ki?

Kemal Kılıçdaroğlu “Atatürkçü” değil de Ekrem İmamoğlu mu Atatürkçü?

Kaldı ki Yılmaz Özdil’in Atatürk ile ne alakası var ki?

Geçmişte biz de Yılmaz Özdil’i Atatürkçü, vatansever, PKK ve terörist düşmanı sanıyorduk. Oysa çok yanıldığımızı kendisi özellikle son 6 yılda defalarca gösterdi.

2015 yılında “Atatürk düşmanı” dediği Kemal Kılıçdaroğlu’na “Tıpış tıpış değil… Defolup gideceksiniz kardeşim.” yazısı yazan Yılmaz Özdil, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” gibi bir sloganı doğru bulmuyorum.” diyen Atatürk düşmanı Canan Kaftancıoğlu için 2019 yerel seçimleri sonrası niçin “Canan Kaftancıoğlu gibilerin sayısını artırmalıyız, çoğaltmalıyız” diyerek ona her manada destek olmaya başlamıştır?

Oysa 2018 yılında Canan Kaftancıoğlu’nu kastederek “CHP seçmenleri meydanlarda caddelerde televizyon programlarında bangır bangır “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diye haykırırken, bu slogandan onur duyarken, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” diyemeyen il başkanları mı… Ümit Kocasakal mı?” yazısını yazan da Yılmaz Özdil idi.

Yılmaz Özdil’i Ekremci, Canancı, Demirtaşcı yapan nasıl bir süreç olmuştur?

İşin içinde para mı, şantaj mı var?

Yoksa Yılmaz Özdil de “kendimi artık HD(P)KK ve terörist Demirtaş’ı savunmaya adadım” noktasına gelmiştir?

Bunun için Ekremci olmana gerek var mı, zaten Kemalciler de çok iyi yapmıyor mu?

HDP’ye oy isteyen Yılmaz Özdil…

Terör örgütü PKK’ya yardım ve yataklık eden HDP’li belediyelere “Kayyum” atanmasına karşı çıkan Yılmaz Özdil…

Terörist Demirtaş’ın kitabının tanıtımını yapmayan basına “puşt tarlası” diyen Yılmaz Özdil…

PKK karargâhına dönmüş TTB’ye sahip çıkan Yılmaz Özdil…

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilmesinin ardından, yapılan operasyonda DHKP-C’nin Türkiye sorumlularından Kamile Kayır’la aynı bölmede yakalanarak gözaltına alınan ve tutuklanan ve daha sonra cezaevinde eylemde ölen avukat Ebru Timtik’e “Yazıklar olsun bu ülkeye, yazıklar olsun, bu zulme esir olduğumuz için, sesimizi yükseltme cesareti göstermediğimiz için milletçe utancımızdan yerin dibine girmemiz gerekiyor” sözleriyle de sahip çıkan Yılmaz Özdil…

“Kemal Kılıçdaroğlu Atatürkçülerin düşmanı” diye yazan-konuşan Yılmaz Özdil’in Atatürkçü olduğuna dair bu özetten bir kanıt gören oldu mu?

İBB’yi PKK kampına dönüştüren, terörist Demirtaş aşkıyla yanan HDP’ye toz kondurmayan, şehit Ömer Halisdemir ismine alerji duyan

Ekrem İmamoğlu’na çekilen cilanın bedeli nedir?

Aynı proje sahipleri ikinizi de aynı çuvala mı attı?

Yılmaz Özdil neyin karşılığında Ekremci olmuştur?

Proje sahipleri kendine ne vaatlerde bulunmuştur?

Yoksa Ekrem seni “her rakı-balık keyfinde seni yanımda götüreceğim” diye kandırarak mı Ekremci yapmıştır?

Çünkü Yılmaz Özdil “Rumlar öyle bir meze yapar ki Kıbrıs’ı veresin gelir” diyecek kadar alkolik, “Samimiyetle söylüyorum, bu sözlerimde en ufak bir kinaye yoktur, Tayyip Erdoğan bir tane bira içmiş olsaydı bugün çok daha iyi bir Türkiye olurdu.” diyecek kadar berduştur. Onun Ekremci olması bu kadar basittir. Ama Kemal Kılıçdaroğlu da kendisine çilingir sofrası kuracak kadar kabiliyetli biridir. Yılmaz Özdil iyi düşünsün Kemalciler-Ekremciler arasında bir fark yoktur. Her iki tarafın yaptığı da Atatürk düşmanlığıdır. Yılmaz Özdil sen de artık her iki tarafa yakışan bir hale geldin… O yüzden ayrımcılık yapma…"