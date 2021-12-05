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Gündem O isimden Kılıçdaroğlu’na çok zor HDP sorusu: Öcalan’ı hapisten çıkarmayı düşünüyor musunuz?
Gündem

O isimden Kılıçdaroğlu’na çok zor HDP sorusu: Öcalan’ı hapisten çıkarmayı düşünüyor musunuz?

Gazeteci yazar Hüseyin Gülerce, CHP’nin HDP şantajına sürekli boyun eğitip birlikte yola devam etmesini değerlendirdi. Beyaz TV’de yayınlanan Ortak Akıl programında konuşan Hüseyin Gülerce, “ “Kılıçdaroğlu, FOX TV'de teşekkür ederim. Birlikte yürüyeceğiz’ dedi. Selahattin Demirtaş ise ‘Öcalan’ı hapisten çıkaralım’ diyor. Ben şimdi Kılıçdaroğlu’na soruyorum: 2023’te Allah korusun bu ittifak kazanırsa, beraber yürüme adına, ‘barış’ için Öcalan’ı hapisten çıkarmayı düşünüyor musunuz?” diye sordu.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 14:44:00 -
O isimden Kılıçdaroğlu’na çok zor HDP sorusu: Öcalan’ı hapisten çıkarmayı düşünüyor musunuz?

Gazeteci yazar Hüseyin Gülerce’den CHP-HDP ortaklığına yönelik Beyaz TV’de açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu ‘Demirtaş’a teşekkür ederim. Biz mutlaka beraber gelecek inşa etmeliyiz’ demişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdarıoğlu, kendisine ‘helalleşelim’ desteğinde bulunan PKK/HDP’li Selahattin Demirtaş’a teşekkür etmesi HDP/CHP ittifakına yönelik tartışmaları alevlendirdi. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında konuşan Kılılçdaroğlu, Demirtaş’a yönelik “Teşekkür ederim. Doğruyu görüyor Selahattin Bey. Biz mutlaka bir gelecek inşa etmeliyiz ve beraber inşa etmeliyiz” ifadelerini kullanmıştı. 

Kılıçdaroğlu’na zor soru: Öcalan’ı hapisten çıkarmayı düşünüyor musunuz?

Beyaz TV yorumcusu gazeteci-yazar Hüseyin Gülerce de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na cevap vermesi için dikkat çeken bir soru yöneltti. Kılıçdaroğlu ile HDP’li Demirtaş’ın sözlerine atıfta bulunarak soru soran Hüseyin Gülerce, şunları söyledi: 

 “Kılıçdaroğlu, FOX TV'de teşekkür ederim. Birlikte yürüyeceğiz’ dedi. Selahattin Demirtaş ise ‘Öcalan’ı hapisten çıkaralım’ diyor. Ben şimdi Kılıçdaroğlu’na soruyorum: 2023’te Allah korusun bu ittifak kazanırsa, beraber yürüme adına, ‘barış’ için Öcalan’ı hapisten çıkarmayı düşünüyor musunuz?” 

Hüseyin Gülerce, Beyaz TV’deki programda Kılıçdarolu’na yönelik sorduğu soruya, ‘mertçe, dürüstçe’ cevap istediğini de ekledi.

 

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