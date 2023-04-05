O isimden ilginç iddia! ABD'nin Türkiye Büyükelçisi, Kılıçdaroğlu'na bunu mu sordu

7'li koalisyonun patronu ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake'in Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretini köşesine taşıyan Akşam gazetesi yazarı Hikmet Genç, seçim öncesi yapılan söz konusu ziyaretin, Kılıçdaroğlu'na "Bir eksik gedik var mı?" diye sormak için gerçekleştirildiğini belirtti.

"ABD, 7'li koalisyonun banisi, büyük patronu. Bu seçim onlar için çok önemli. Ya Türkiye'yi durduracaklar ya da Türkiye ile kurtlar sofrasına anlaşacaklar" ifadelerini kullanan Genç, şunları kaydetti:

"7'li koalisyonun patronu ABD işi sıkı tutuyor. Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake, Bye Bye Kemal'i ziyaret etti. (Seçim öncesi Bye Bye Kemal'e; 'bir eksik gedik var mı?' diye, sormak için herhalde!..)

Ee Biden'ın sözü var. Erdoğan'a karşı muhalefeti (hepsini) destekliyor. Hepsini bir masaya oturttu. Masa, ne noter ne kumar... mafya masası gibi. Oturdun mu bir daha kalkamıyorsun, çıkamıyorsun!.. Kalkana tokadı basıp bir daha oturtuyorlar...

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Evet ABD, 7'li koalisyonun banisi, büyük patronu.

Bu seçim onlar için çok önemli. Ya Türkiye'yi durduracaklar ya da Türkiye ile kurtlar sofrasına anlaşacaklar.

CHP'nin Engin Özkoç'un o sözünü unutmayın; "Başka bir egemen gücün müdahalesine gerek kalmadan demokratik parlamenter sistemi yeniden inşa etmeliyiz."

Özkoç, "'Müdahaleye gerek kalmadan?!..' değiştirelim" diyor.

Yani aslında bir itiraf bu. CHP, egemen güçlerin istediğini istiyor.

Biden, Türkiye'deki muhalefeti güçlendirip desteklediğini söylemişti zaten...

Bye Bye Kemal'in alenen Biden'dan demokrasi dilendiğini de hepimiz biliyoruz.

Bunun üzerine Başkan Erdoğan da; "Amerika'ya bu seçimlerde bir ders vermemiz lazım" diyor...

Evet ders vermeliyiz...

15 Temmuz'da nasıl ders verdiysek öyle...

Biden'ın uşaklarına karşı, bu vatanın evlatları."