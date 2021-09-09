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Gündem O isimden flaş iddia: Akşener ile Kılıçdaroğlu yol ayrımında!
Gündem

O isimden flaş iddia: Akşener ile Kılıçdaroğlu yol ayrımında!

Kürt Siyasetçi ve Siyaset Bilimi Uzmanı, Yazar Cemal Toptancı, yeniakit.com.tr’ye flaş açıklamalarda bulundu. Toptancı, “2023 seçimleri Türkiye için olduğu kadar Amerika için de önemlidir. Amerika’nın cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’dur. Meral Akşener, İmamoğlu ile Trabzon üzerinden Kandil’e varmak istiyor. Bu düşünceye karşı çıkan Kemal Kılçdaroğlu ise Dersim üzerinden Kandil’e gitmek niyetinde. Kuklaların hareket kabiliyetleri, kuklacılara bağlıdır. Hiçbir zaman için kuklalar özgür bir şekilde hareket edemezler. Amerika kuklacılar üzerinden Türkiye’deki siyasete yön vermek istiyor.” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-09 15:37:00 -

MUHAMMET SEYİTOĞLU / ANKARA

Kürt Siyasetçi ve Siyaset Bilimi Uzmanı, Yazar Cemal Toptancı, Türk siyasetindeki son gelişmeleri yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi.

“Kılıçdaroğlu ile Akşener ayrılık potasına girdi”

“İyi PARTİ Genel Başkanı Meral Akşener ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun arasına kara kedi neden girdi?” sorusuna Siyaset Bilimci ve Yazar Cemal Toptancı, “Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener bir ayrılık girmiştir. Bu gelişme bir hayal ürünü değildir, tamamen gerçek bir meseledir. İki isim arasında soğuk rüzgarlar esmektedir.” dedi. 

“2023 seçimleri Türkiye için olduğu kadar Amerika için de önemli”

CHP ile İyi Parti arasındaki ittifakla yerel seçimlerde bazı yerleri kazandıklarını hatırlatan Cemal Toptancı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kürtlerin oylarıyla seçilen CHP’li belediyeler oldu. Tabii ki HDP ile birlikte ortaklaşa hareket ettiler. Seçim ittifakının üzerinden uzun bir süre geçti ve gelinen noktada Kılıçdaroğlu ile Akşener bir yol ayrımına girmiştir. 2023 seçimleri Türkiye için olduğu kadar Amerika için de önemlidir. 

“Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun adaylığına karşı”

ABD Başkanı Biden’ın işaretiyle Ekrem İmamoğlu’nun 2023’te cumhurbaşkanı adayı olacağına dikkat çeken Cemal Toptancı, “ABD’ye giden HDP’lilere, ‘Bizim 2023 adayımız Ekrem İmamoğlu yani Trabzon’dur.’ dediler. Bunu Kemal Kılıçdaroğlu yakın bir tarihte duydu. Duyduktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu evde mutfakta patates doğrarken, börek yaparken görüntüler servis edildi. Kemal Kılıçdaroğlu kesinlikle Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığına karşıdır. Bu gelişme, Meral Akşener’e ve İyi Parti’ye korkunç derecede bir sıkıntı verdi.” iddiasında bulundu.

“Amerika kuklacılar üzerinden Türkiye’deki siyasete yön vermek istiyor” 

Dikkat çeken bir değerlendirmeyle Akşener ile Kılıçdaroğlu arasındaki yol ayrımını anlatan Cemal Toptancı, sözlerini şöyle tamamladı:

“Meral Akşener, İmamoğlu ile Trabzon üzerinden Kandil’e varmak istiyor. Bu düşünceye karşı çıkan Kemal Kılçdaroğlu ise Dersim üzerinden Kandil’e gitmek niyetinde. Kuklaların hareket kabiliyetleri, kuklacılara bağlıdır. Hiçbir zaman için kuklalar özgür bir şekilde hareket edemezler. Amerika kuklacılar üzerinden Türkiye’deki siyasete yön vermek istiyor.” 

 

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Yorumlar

Vejo

Ister trabzon ister dersimden ne farkeder ikiside kandil bu kafa bir yere gelemez sizi sandığa gömeceğiz fetoculer ve pkk lılar ERDOĞAN balyoz gibi vuracak az kaldı sabredin
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Ali

... yol ayriminda b.... yemişsin senin canin oyle istiyor fakat yok oyle yağma gideceksiniz cehennemin dibine kadar
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