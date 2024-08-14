  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor O isimden deprem etkisi yapacak sözler! Acun Ilıcalı'ya ağzına geleni söyledi
Spor

O isimden deprem etkisi yapacak sözler! Acun Ilıcalı'ya ağzına geleni söyledi

Yeniakit Publisher
2024-08-14 15:06:00 - 2024-08-14 15:18:54
O isimden deprem etkisi yapacak sözler! Acun Ilıcalı'ya ağzına geleni söyledi

Fenerbahçe'nin elenmesi sonrası Serhat Akın Acun Ilıcalı'yı hedef aldı. Akın yaptığı açıklamada; "Acun Ilıcalı bu takımın As başkanı. Tarihin en iyi kadrosunu kuracağız dedi. Ya Acun Survivor kadrosundan başka kadro kurmuş mu ki buna inanıyor” dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe ve Lille kozlarını paylaştı.

Ülker Stadyumu’nda oynanan mücadele 1-1 bitsede toplam skorda 3-2 önde olan Lille adını bir üst tura yazdırdı.

Şampiyonlar Ligi’nden elenmenin yankıları Fenerbahçe camiasında devam ederken eski futbolcu ve yorumcu Serhat Akın’nda olay olacak sözler geldi.

Mağlubiyetin nedenini geç gelen transferlere bağlayan Serhat Akın Acun Ilıcalı’yı yerden yere vurdu.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

"SURVIVOR KADROSUNDAN BAŞKA KADRO KURMUŞ MU"

Akın açıklamasında, "Acun Ilıcalı bu takımın As başkanı. Tarihin en iyi kadrosunu kuracağız dedi. Ya Acun Survivor kadrosundan başka kadro kurmuş mu ki buna inanıyor” ifadelerini kullandı.

SURVIVOR'DA ARALARI İYİYDİ

Serhat Akın 2017 yılında Survivor’a katılmış ve o sezon 3. Olmuştu. Fanatik Fenerbahçeli olan Acun Ilıcalı ve bir dönem Fenerbahçe’de forma giymiş olan Serhat Akın o dönemdeki samimiyetleri ile dikkat çekmişlerdi.

Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Çatışma çıktı
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Çatışma çıktı

Gündem

Acun Ilıcalı'ya büyük şok! Çatışma çıktı

Acun Ilıcalı’dan büyük hamle! İngiliz genç yetenek Hull City'de
Acun Ilıcalı’dan büyük hamle! İngiliz genç yetenek Hull City'de

Spor

Acun Ilıcalı’dan büyük hamle! İngiliz genç yetenek Hull City'de

"Krizi koklayan adam" Abdulkadir Selvi'den Türkiye'yi sarsacak "CHP" iddiası! "Macun tüpten çıktı, artık tekrar tüpe girmez" diyerek o gelişmeyi duyurdu
"Krizi koklayan adam" Abdulkadir Selvi'den Türkiye'yi sarsacak "CHP" iddiası! "Macun tüpten çıktı, artık tekrar tüpe girmez" diyerek o gelişmeyi duyurdu

Medya

"Krizi koklayan adam" Abdulkadir Selvi'den Türkiye'yi sarsacak "CHP" iddiası! "Macun tüpten çıktı, artık tekrar tüpe girmez" diyerek o gelişmeyi duyurdu

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, son dakikalarda 1 puanı kurtardı
Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, son dakikalarda 1 puanı kurtardı

Spor

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, son dakikalarda 1 puanı kurtardı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23