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Gündem O isimden canlı yayında flaş FETÖ açıklaması
Gündem

O isimden canlı yayında flaş FETÖ açıklaması

Türkiye yurtiçi ve yurtdışında FETÖ ile mücadelesini sürdürüyor. Türkiye’nin önemli hukukçularından avukat Serhat Pak, FETÖ ile mücadelede Türkiye’nin uluslararası çalışmalarına ilişkin yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında flaş açıklamalarda bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2020-10-17 20:59:00 -
O isimden canlı yayında flaş FETÖ açıklaması

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

FETÖ ile mücadelede önemli çalışmalarda bulunan avukat Serhat Pak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlıyor.

Canlı Yayını İzlemek İçin: 

 

 

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