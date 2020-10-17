O isimden canlı yayında flaş FETÖ açıklaması
Türkiye yurtiçi ve yurtdışında FETÖ ile mücadelesini sürdürüyor. Türkiye’nin önemli hukukçularından avukat Serhat Pak, FETÖ ile mücadelede Türkiye’nin uluslararası çalışmalarına ilişkin yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında flaş açıklamalarda bulunuyor.
MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA
FETÖ ile mücadelede önemli çalışmalarda bulunan avukat Serhat Pak, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’nde, Mehmet Özmen’in sorularını yanıtlıyor.
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