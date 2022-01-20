O isimden başörtülü öğrencilerle ilgili namussuzca yorum

Münübe Yılmaz

Hindistan’ın Karnataka eyaletinin Milli Eğitim Bakanı Bellur Chandrashekharaiah Nagesh, eyalette başörtüsü taktıkları için okula alınmayan kızlarla ilgili namussuzca bir yorum yaptı. Nagesh, başörtüsü giymenin disiplinsizlik olduğunu iddia ederek “Okul ve kolejler ibadet yeri değildir” herzesini yumurtladı.

20 gündür derslere giremiyorlar

Karnataka'nın Udupi semtinde bulunan ve Müslüman kızların son üç haftadır başörtüsü talebiyle protesto gösterileri düzenlediği devlet okulunun yönetimi, kuralları gerekçe göstererek 6 Müslüman öğrencinin sınıfta başörtüsü takmasını yasakladı. Mağdur öğrenciler ise başörtülü oldukları için 20 gündür derslere girmelerine izin verilmediğini söyledi. Okudukları okulun erkek öğretmenlerin de bulunduğu bir okul olduğunu kaydeden öğrenciler, “Erkek öğretmenlerin karşısında başörtüsüz oturamayız. Kadın öğretmenlerin dersine girmeye ise bir itirazımız yok. Ayrıca anayasada başörtüsü hakkı olmasına rağmen, okul yönetimi bunu yasaklıyor” dedi.

Okul ve kolejler ibadet yeri değilmiş

Bu arada, Karnataka Milli Eğitim Bakanı Nagesh, konuyla ilgili bir açıklama yaparken, başörtüsü giymenin disiplinsizlik olduğunu ileri sürdü. Okul ve kolejlerin ibadet yeri olmadığını iddia eden küstah bakan, konunun ajite edildiğini savundu. Okulda 100'den fazla Müslüman öğrenci olduğunu, ancak 6 öğrenci dışında kimsenin bir sorunu bulunmadığını ileri süren bakan, “Bu kızlar kolej kıyafet kurallarına uymak istemiyorlar” görüşünü savundu.