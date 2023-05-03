O isim, Emin Çölaşan'ı çılgına çevirdi! Adam, kırmızı görmüş boğa gibi

Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan, cumhurbaşkanlığına adaylığını koyan Memleket Partisi lideri Muharrem İnce’yi eleştirdi. “Adaylığa soyunmasının en büyük nedeni ‘gıcık olduğu’ CHP'nin oylarını bölmek ve eski partisinden bu yolla intikam almak” iddiasını ortaya atan Çölaşan, “Amacı ne yapıp yapıp Recep Tayyip'i o makama yeniden seçtirmek” görüşünü savundu.

Çölaşan, İnce’ye "gıcık olduğunu" çok açık bir biçimde gözler önüne serdiği yazısında özetle şunları kaydetti:

“İnsanoğlu hayal ettiği müddetçe yaşarmış. Bunun hali de böyle ama biraz yükseklerden uçuyor. Türk seçmeninin kafasına ve CHP'ye bir ‘Truva atı' olarak, ‘bir bölen' olarak sokuldu. Üstlendiği görev çok basit: Oyları bölmek ve eğer mümkün olursa cumhurbaşkanlığı seçimini Recep Tayyip'e armağan etmek… Ve CHP'den intikamını bu yolla almak!

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Bu arkadaş olacakları şimdiden biliyor, Kılıçdaroğlu'na tezgah kurduğunu yedi cihan görüyor ama duruşunu değiştirmeye niyetli görünmüyor… Bundan sonra da değiştirmeyecek… Zira amacı ne yapıp yapıp Recep Tayyip'i o makama yeniden seçtirmek. Biraz zor olur ama eğer başarırsa hayrını görsün. Böyleleri her seçimde ortaya çıkar, sonra nasihatını alır ama iş işten geçmiş olur."