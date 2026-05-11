O isim CHP Spor Kurulu’na dikkat çekti ve ekledi: “CHP İSÖ ve değişimci Zoomcu çeteler tarafından yönetiliyor!”

Sosyal medya hesabından, “CHP Spor Kurulu’nda 8 yıla yakın görev yapmış biri olarak yazıyorum: Yalanlarını yalanlarıyla örtmeye çalışan Veli Ağbaba (panik atak olmuş durumda)” diyen Savaş Yıldırım, CHP’deki çetenin Spor Kurulu’nu üs olarak kullandığını anlattı. Yıldırım şunları söyledi: “Kurucu liderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yüce Türk milletine iki büyük emanetinden biri olan Cumhuriyet Halk Partisi; "İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" ve değişimci Zoomcu çeteler tarafından bir aile şirketler grubu gibi yönetiliyor. Bu yapılar CHP’yi adeta kuşatma altına almış durumdadır... Veli Ağbaba gibilerin VİP müşterileri Genel Merkez’e geldiklerinde, giriş kapısına isimleri verildiğinde kimse o VİP müşteriye nereye ve kime geldiğini soramaz. Doğrudan otopark giriş kapısından içeri alınır ve VİP şekilde ağırlanırlar... Ancak Veli’nin bahsettiği gibi yoğun ve kalabalık olan kat orası değildir; bahsedilen yer 6. KAT’tır. Veli Ağbaba, CHP Genel Merkezi’nde 6. katın çok yoğun bir kat olduğunu söylüyor; "Bilgi işlem var, Spor Kurulu var" diyor. Evet Veli Ağbaba; 6. katta bulunan Spor Kurulu odasını, belediye başkanlığı seçim döneminde Antalya belediye başkanları ve adayları neden karargah olarak kullanıyordu? Marmaris Belediye Başkan Aday Adayı Acar Ünlü neden CHP Spor Kurulu odasından çıkmıyordu ve Acar Ünlü’yü kim adaylaştırdı?”

ASKİ SPOR KULÜBÜ’NDAN KİMLERE MAAŞ ÖDEMESİ YAPILIYOR?

“CHP Spor Kurulu’nda görev yapanların kaç tanesinin SPORCU geçmişi var?” diye soran Savaş Yıldırım şöyle devam etti: “CHP Spor Kurulu’nda görevli olup sporla hiçbir şekilde alakası olmayan kaç kişiye; Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan, Fahri Başkanlığını Mansur Yavaş’ın, kulüp başkanlıklarını ise Yüksel Arslan ve Mesut Özarslan’ın yaptığı ASKİ Spor Kulübü üzerinden ‘maaş’ adı altında ödeme yapılıyor? Antalya CHP belediyelerinden CHP Genel Merkezi’ne maaş adı altında kimlere ödemeler yapılıyor kaç tane belediye ve başkanları var? CHP Spor Kurulu Başkanlığı yapan Demirhan’ın, Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu’nda usulsüzlükler yaptığını ve yönetimde bulunan Kaya Çilingiroğlu’nun bu durumu ifşa etmesinden sonra istifa edip ayrıldığını biliyor muydunuz? CHP belediyeleri bünyesindeki spor kulüplerinde tarikat, cemaat ve FETÖ iltisaklı antrenör, idareci ve spor koordinatörü kadrolarına neden dokunulmuyor? Üstelik bu yapılarla ilgili defalarca RAPOR sunulmuşken, CHP Genel Merkezi’ni içeriden kuşatma altına alan FETÖ yapılanmasını kimler koruyor ve tutuyor?”

“GÖKHAN GÜNAYDIN REFERANS OLDU”

Yıldırım şunları kaydetti: “2021 yılında dışarıdan CHP Spor Kurulu Başkan Vekilliğine getirilen Demirhan’ın, Tekin Bingöl’ün teyze çocukları olduğu ve Gökhan Günaydın’ın referans olduğu bizlere söylenmişti. Veli Ağbaba’nın yalanladığı Gökhan Böcek’in, adli kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Mustafa Gökhan Böcek’e ait GSM hattının 1 Ocak - 25 Ocak 2024 tarihleri arasında Ankara Çankaya’daki CHP Genel Merkezi çevresinden toplam 201 baz sinyali verdiği tespit edilmiştir. Etkin pişmanlıktan faydalanıp itirafçı olan Gökhan Böcek; Veli Ağbaba’nın kendisini arayarak seçim döneminde 1 milyon euro yardım talebinde bulunduğunu iddia etmiştir. Bu paranın neden istendiğini sorduğunda ise Ağbaba’nın kendisine: ‘Özgür Özel’in talimatı olduğunu, adaylık ücreti gibi düşünmesi gerektiğini’ söylediğini öne sürmüştür”