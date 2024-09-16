O isim bu sözlerle duyurdu: Kolesterolü bitiriyor, tansiyonu dengeliyor! Türkiye'de sadece Adanalılar biliyor

Türkiye'nin soya ihtiyacının tamamına yakınını karşılayan Adana'da hasat başladı. Soyadan ülke genelinde 150 bin ton rekolte bekleniyor. Tansiyon hastaları için sık sık tavsiye edilen soya, protein açısından da en zengin besinler arasında yer alıyor.

Gıda, yem ve yağ sanayisinin ham maddesi olarak kullanılan, Türkiye'de 340 bin dönüm alanda, Adana'da ise 220 bin dönüm alanda üretilen soyada hasat başladı. Türkiye'de önemli bir yere sahip olan soyada bu yıl ülke genelinde 150 bin ton rekolte bekleniyor. Ekim alanının giderek azaldığı soyada çiftçiler destek bekliyor.

Özellikle vejetaryen ve veganlar tarafından bol bol tercih edilen protein deposu soyanın sağlığa faydaları saymakla bitmiyor.

"DESTEĞİN ARTTIRILMASINI İSTİYORUZ"

Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, hasat sırasında İhlas Haber Ajansı'na konuştu. Doğan, soyaya prim desteği isteyerek, “10 yılı geçkin süredir soya desteği 60 kuruştu ama bu yıl kilogram başına 80 kuruş destek verildi. Ayçiçeğine 2 lira 25 kuruşluk destek verildi. Soya fiyatları 14-15 lira arasında değişiyor. Verim olarak da dönüme 500-550 kilogram verim bekliyoruz. Desteğin arttırılmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"SOYA, OLMAZSA OLMAZ ÜRÜNLER ARASINDA"

Soyanın ülke için önemli bir ürün olduğuna dikkat çeken Başkan Doğan, şunları söyledi:

“Soya, yağı çıkarıldıktan sonra çok besleyici bir üründür. Protein açısından çok zengin bir ürün ve daha çok gıda sanayinde kullanılmaktadır. Birçok ürünün ham maddesi olan soyaya destek verilmediği sürece ekim alanları artmayacaktır. Soya, bizim için olmazsa olmaz bir üründür. Biçerdöverle hasat yapılan soyanın arkasından çıkan saplar dahil balya yapılıp hayvanlara yem olarak kullanılmakta. Aynı zamanda soya, ekildiğinde toprağımıza azot bırakmakta ve toprağımızın ileriki ekimlerinde verimi arttırmakta.”