  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bu kafa terörsüz Türkiye istemiyor Şara’nın mütevazılığı, SDG’nin kibri... Kim barış, kim kan istiyor! Marmaray ve metroya "Fenerbahçe - Galatasaray derbisi" ayarı Fetullah Gülen'i mezarında ters döndüren haber! Halep’te terörün kökü kazındı! Suriye ordusu Şeyh Maksud’u SDG’den tamamen temizledi! Gümrüklerde dev operasyon: İstanbul ve Gürbulak'ta zehir tacirlerine darbe Trump: Amerikan halkının 'soyulmasına' artık izin vermeyeceğiz Faizin merkezinde faize savaş açtı Silivri’de kirli pazarlıklar deşifre oldu! Aysever’in avukatı İmamoğlu’nun yalan rüzgarını kesti! Artık iyice köşeye sıkışan terör örgütünden yeni karar Küba'dan ABD'ye tarihi rest! Bruno Rodriguez: "Bu vatan satılık değil!"
Dünya O insanlığın en kötüsü: Türkiye’nin Netanyahu’yu Maduro gibi kaçırmasını bekliyoruz
Dünya

O insanlığın en kötüsü: Türkiye’nin Netanyahu’yu Maduro gibi kaçırmasını bekliyoruz

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
O insanlığın en kötüsü: Türkiye’nin Netanyahu’yu Maduro gibi kaçırmasını bekliyoruz

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, ülkesinin Geo kanalına verdiği röportajda Pakistan halkı olarak Türkiye’nin Maduro örneğindeki gibi soykırımcı Netanyahu’yu kaçırmasını beklediklerini söyledi ve Ankara’ya çağrı yaptı.

TAHSİN HAN

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Perşembe günü Pakistan’ın en büyük televizyon kanalı Geo’da yayınlanan bir röportajda, Türkiye ya da Amerika Birleşik Devletleri’nin soykırımcı İsrail Başbakan Benjamin Netanyahu’yu “kaçırıp” mahkemeye çıkarması gerektiğini söyledi.

Asif, “insanlığın en kötü suçlusu” olarak nitelendirdiği Netanyahu’nun da Türkiye tarafından kaçırılabileceğini sözlerine ekledi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin ona karşı harekete geçtiğini belirtti.

Yayında, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırarak yargı sürecine dahil etmesine atıf yapıldı ve aynı tarz bir adımın Netanyahu için de atılması gerektiği savunuldu.

Savunma Bakanı, “Türkiye, Netanyahu’yu kaçırabilir ve biz Pakistanlılar bunun için dua ediyoruz” ifadelerini kullanarak hem Türkiye’ye hem de uluslararası topluma çağrıda bulundu. Söz konusu açıklama sırasında stüdyo sunucusu, programa kısa bir ara verdiğini duyurarak yayını sonlandırdı.

Asif’in bu çıkışı, Pakistan’ın İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarına yönelik sert eleştirilerini yansıtıyor. Bakan, Netanyahu’ya ilişkin sözlerini savunurken, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin İsrail lideriyle ilgili çıkarılmış tutuklama emirlerine de atıfta bulundu.

Pakistan'dan İsrail açıklaması
Pakistan'dan İsrail açıklaması

Dünya

Pakistan'dan İsrail açıklaması

İran-Pakistan sınırında çatışma çıktı
İran-Pakistan sınırında çatışma çıktı

Dünya

İran-Pakistan sınırında çatışma çıktı

Suudi Arabistan Pakistan’dan JF-17 alabilir: F-35 ile rekabet gündemde
Suudi Arabistan Pakistan’dan JF-17 alabilir: F-35 ile rekabet gündemde

Dünya

Suudi Arabistan Pakistan’dan JF-17 alabilir: F-35 ile rekabet gündemde

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23