O insanlığın en kötüsü: Türkiye’nin Netanyahu’yu Maduro gibi kaçırmasını bekliyoruz

TAHSİN HAN

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Asif, Perşembe günü Pakistan’ın en büyük televizyon kanalı Geo’da yayınlanan bir röportajda, Türkiye ya da Amerika Birleşik Devletleri’nin soykırımcı İsrail Başbakan Benjamin Netanyahu’yu “kaçırıp” mahkemeye çıkarması gerektiğini söyledi.

Asif, “insanlığın en kötü suçlusu” olarak nitelendirdiği Netanyahu’nun da Türkiye tarafından kaçırılabileceğini sözlerine ekledi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin ona karşı harekete geçtiğini belirtti.

Yayında, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’yu kaçırarak yargı sürecine dahil etmesine atıf yapıldı ve aynı tarz bir adımın Netanyahu için de atılması gerektiği savunuldu.

Savunma Bakanı, “Türkiye, Netanyahu’yu kaçırabilir ve biz Pakistanlılar bunun için dua ediyoruz” ifadelerini kullanarak hem Türkiye’ye hem de uluslararası topluma çağrıda bulundu. Söz konusu açıklama sırasında stüdyo sunucusu, programa kısa bir ara verdiğini duyurarak yayını sonlandırdı.

Asif’in bu çıkışı, Pakistan’ın İsrail’in Gazze’deki askeri operasyonlarına yönelik sert eleştirilerini yansıtıyor. Bakan, Netanyahu’ya ilişkin sözlerini savunurken, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin İsrail lideriyle ilgili çıkarılmış tutuklama emirlerine de atıfta bulundu.