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Dünya O ilkokula 'travesti müdür' atandı!
Dünya

O ilkokula 'travesti müdür' atandı!

Yeniakit Publisher
2023-09-13 11:15:00 -
O ilkokula 'travesti müdür' atandı!

ABD’nin Oklahoma eyaletinde John Glenn İlkokulu’na, Western Heights Okul Bölgesi yönetimi tarafından okul müdürü olarak, bir travesti atandı.

ABD’nin Oklahoma eyaletinde John Glenn İlkokulu’na, Western Heights Okul Bölgesi yönetimi tarafından okul müdürü olarak, bir travesti atandı.

ABD’nin Oklahoma eyaletinde John Glenn İlkokulu’na, Western Heights Okul Bölgesi yönetimi tarafından okul müdürü olarak, daha önce pedofili soruşturması geçiren Shane Murnan adında bir travesti atandı.

Katıldığı gösterilerin duyurularını ‘Shane Mandalay’ isimli Facebook hesabından yayınlayan şahsın, ‘The Boom’ isimli bir mekanda da travesti olarak çalıştığı öğrenildi.

Oklahoma Eyalet müfettişi Ryan Walters, çocukların maruz kaldığı zorbalığa dair tepki göstererek, derhal işine son verilmesi çağrısında bulundu.

Yeni Şafak
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Yorumlar

Zafer61

Oradaki pisliği haber yaparak buraya taşımayı

m.n.

Tipi bile insana benzemiyor. Iyyk. Allah CC bizi bu pisliklerden korusun.
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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