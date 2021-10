O ilimizin müftüsünden uyarı: Camileri boş bırakmayalım!

Din görevlilerin haftasını tebrik eden Topçu, salgından dolayı camilerin cemaatsiz kaldığına dikkat çekti.

Topçu, bütün vatandaşları camilere, cemaatle namaz kılmaya davet etti. Konuşmasında Topçu, "Her yıl olduğu gibi, bu yıl da 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' boyunca cami, din görevlisi ve vefa konularını inşallah ele alacağız. Tabi ki bu konu nereden bakarsak bakalım farklı bir öneme sahiptir. Vefalı insana aynı zamanda vefakâr da denir. Kadir kıymet bilmek demektir. Tabi ki her şeyden önce insan kendisine bu bedeni veren, zekayı veren, konuşma kabiliyeti veren, el, ayak, göz, kulak her uzvu kendisine bahşeden ve kendisini yoktan var eden Allah’a karşı vefakâr olmalı. Allah’ın kadir kıymetini bilip, onun emir ve yasakları doğrultusunda yaşamaya gayret etmeli. Ardından efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya (Sallallahu Aleyhi Vesselem) olan vefayı hiç unutmamak. Ona karşı vefakarlık da onun hayatını hayatımıza uygulamaya çalışmak, gayret etmektir." diye konuştu.

Salgından dolayı camilerin cemaatsiz kaldığını belirten Topçu, "Tabi ki haftanın önemi açısından da camilerimizin cemaatsiz bırakılmaması, camilerimize karşı vefa örneği olacaktır. Son zamanlarda salgın nedeni ile de camilerimiz cemaatsiz kaldı. Belki bu konu da dikkate alınarak vefa konulu bir tema belirlenmiş." ifadelerini kullandı.