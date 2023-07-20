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Seyahat O ilimize 18 günde 1.5 milyon turist geldi
Seyahat

O ilimize 18 günde 1.5 milyon turist geldi

Yeniakit Publisher
2023-07-20 08:44:00 -
O ilimize 18 günde 1.5 milyon turist geldi

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 1-18 Temmuz'da şehri hava yoluyla ziyaret eden turist sayısının 1 milyon 514 bin 216 olduğunu bildirdi.

Yazıcı, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Ocak-18 Temmuz'da kente hava yoluyla 7 milyon 37 bin 883 turist geldiğini hatırlatarak, Antalya'da bu yıl turizm verilerindeki artışın devam ettiğini belirtti. Vali Ersin Yazıcı, şunları kaydetti: "Kentimizi 2022'de 1 Ocak-18 Temmuz'da hava yoluyla 5 milyon 658 bin 218 turist ziyaret etmişti. Bu yılın aynı döneminde 7 milyon 37 bin 883 turist geldi ve yüzde 24 artış gerçekleşti."

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