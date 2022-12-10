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Ekonomi O ilimizden petrol fışkırıyor! Günlük tamı tamına 400 bin dolar... Türkiye'ye büyük müjde
Ekonomi

O ilimizden petrol fışkırıyor! Günlük tamı tamına 400 bin dolar... Türkiye'ye büyük müjde

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Şırnak'ta bulunan petrole ilişkin kamuoyunu bilgilendirdi.

Yeniakit Publisher
2022-12-10 10:03:00 -
O ilimizden petrol fışkırıyor! Günlük tamı tamına 400 bin dolar... Türkiye'ye büyük müjde

Şırnak'tan gelen petrol müjdesinin detayları belli oldu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Melih Han Bilgin, bölgede günlük 5 bin varil petrol üretimi yapıldığı açıkladı. Söz konusu işin ekonomik değerinin ise bugünkü petrol fiyatına göre günlük 400 bin dolara denk geldiği ifade ediliyor. Bilgin, 'Önümüzdeki yıl Gabar'da 20 kuyuya çıkacağız. Üretilen petrol 35 API değerinde.' dedi.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, Şırnak'taki petrol müjdesinin detaylarını Sabah'a anlattı. Bilgin, bölgede halen günlük 5 bin varil petrol üretimi yapıldığı bilgisini verdi. Söz konusu işin ekonomik değeri ise bugünkü petrol fiyatına göre günlük 400 bin dolara denk geliyor.

Gabar'daki mevcut petrol sahasında daha önce açıkladıkları bir keşfi geliştirdiklerini belirten Bilgin, şu bilgileri verdi: Daha önce açıkladığımız bir keşfi geliştiriyoruz. Saha geliştirme faaliyetlerimiz kapsamında bu yıl orada 10 kuyu açmayı planladık. Bu keşif de onlarla ilgili bir çalışma. Sahada her yaptığımız faaliyet, bize olumlu sonuçlar getiriyor. Rezerv değerlendirmesini sürekli güncelliyoruz. Orada çok ciddi bir üretilebilir rezerv var. İki türlü rezerv vardır: 'Brüt rezerv' dediğimiz, yerinde gaz veya yerinde petrol var, bir de onun ne kadar üretilebildiği var. Kritik olan üretilebilir olan rezervdir. Önümüzdeki yıl bölgede toplam 20 kuyuya çıkacağız. Şu anda orada günlük 5 bin varil üretiyoruz.

Keşfedilen yeni rezervin miktarından çok kaliteli olduğuna da dikkat çeken Bilgin, orada üretilen petrolün 35 API (American Petroleum Institute) değerinde olduğunu ifade etti.

Gaz emaresine rastlandı

Akdeniz'deki çalışmalarla ilgili son durumla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Bilgin, "Akdeniz'deki çalışmalarımızda özellikle gaz emarelerine rastladık. Olumlu veriler aldığımız kuyu oldu, çalışmalarımızı o kuyu etrafında yoğunlaştırdık. Henüz sonuçlandırmadık. Oralara daha dikkatli bakıyoruz" diye konuştu.

Plan adım adım yapıldı

Bilgin, Karadeniz'deki keşfin yanı sıra bölgede başka keşifler için de olumlu beklentileri olduğunu söyledi. Bilgin, "Çaycuma-1 kuyusunu tamamladık. Bir plan yürütüyoruz, beş sene içerisinde adım adım nerede, hangi kuyuya gideceğimizi planlamış vaziyetteyiz. Fatih Sondaj Gemisi, yeni hedefine yönelecek. Bölgeden olumlu bir beklentimiz var" dedi.

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