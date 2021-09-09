O ilimizdeki gölet ve barajlara bir milyon 486 bin pullu sazan bırakıldı

Enerjiden tarıma, içme suyu temininden taşkın korumaya kadar birçok alanda ülke ekonomisine hizmet veren baraj ve göletler, su ürünleri üretimine de zemin hazırlayarak hem vatandaşlara yeni bir gelir kapısı açıyor hem de nesli tükenme tehlikesi altında olan türlerin devamlılığını sağlıyor.

"Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi Kapsamında" Siirt ili içerisinde bulunan gölet ve barajlara 2021 yılı içerisinde Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajında bir milyon adet Alkumru Baraj Gölünde 421 bin adet ve diğer göletlerde ise 65 bin adet olmak üzere toplam bir milyon 486 bin adet yavru pullu sazan balığı bırakıldı,

3 yıl içerisinde yapılan balıklandırma çalışması yaklaşık 8 katına ulaştı

Amaçlarının bir baraj ve gölet havzası haline gelen Siirt’te su ürünlerinin geliştirilmesi ve vatandaşlara istihdam kaynakları yaratılması olduğunu dile getiren Tarım ve orman Müdürü Ergün Demirhan, 3 yıl içerisinde yapılan balıklandırma çalışmasının yaklaşık 8 katına ulaştığını kaydetti.

Su ürünleri kaynaklarının geliştirilmesi ve bu kaynaklardan ekonomik olarak yararlanılması için her yıl düzenli olarak barajlara balık yavrusu bıraktıklarını ifadede eden Demirhan, şu şekilde konuştu:

“Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak balıklandırma çalışmasının olumlu etkilerini alabilmek adına halkımızla işbirliği içerisinde suya bırakılan balıkların en az bir kez üremelerine imkân sağlamak amacıyla avlanma yasakları kurallarına uymalarını istiyoruz. Minimum yasal avlanma boyu olan 40 cm küçük balıkların avlanmaması, balık stoklarımızın korunması ve su ürünlerinin sürdürülebilirliği büyük önem taşımaktadır. Siirt ilimizde artan su kaynaklarına bağlı olarak Siirt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak gerekli çalışmaların yapılarak gerek stokların korunması, su ürünlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla balıklandırma çalışmalarının gelecek yıllarda artarak devam edeceği bu kapsamda bölge halkı için gelir kaynağı oluşturma ve amatör balıkçılar için sportif faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması amaçlanmaktadır.”

Balıklandırma çalışması yapılan pullu sazan özellikleri:

“Uzun gövdeli, solucan, böcek larvaları ve bitkilerle beslenen bir dip balık olması boylarının 1,5 metreye kadar ulaşabildiği, ağırlığının ise 35 kilograma kadar olanlar mevcut olduğu tespit edilmiştir. Pullu sazan balığı 40-50 yıla kadar yaşayabilmekte ve eşeysel olgunluğa ( Üreme ) ulaşma yaşının erkeklerde 3 – 4 yaş, dişilerde ise 4 – 5 yaştır. Yasal avlanma boyu ise 40 cm ve üzeridir.”