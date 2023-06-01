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Ekonomi O ilimizde üreten kadınların hayali gerçek oldu: Kadınlara altın bilezik! Pişkin, 'Hayırlı olsun' diyerek açıkladı!
Ekonomi

O ilimizde üreten kadınların hayali gerçek oldu: Kadınlara altın bilezik! Pişkin, 'Hayırlı olsun' diyerek açıkladı!

Yeniakit Publisher
2023-06-01 20:53:00 - 2023-06-01 20:54:51
O ilimizde üreten kadınların hayali gerçek oldu: Kadınlara altın bilezik! Pişkin, 'Hayırlı olsun' diyerek açıkladı!

Seydişehir Taraşçı Mahallesindeki üreten kadınların ürünlerini satabilmek için pazar problemine duyarsız kalmayan Kaymakam Deniz Pişkin'in girişimleri ile Tohumdan Toprağa Taraşçı Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruldu. Kadınlar için yeni iş fırsatları yaratacak altın değerinde bir proje...

Konya'da Seydişehir Taraşçı Mahallesindeki üreten kadınların ürünlerini satabilmek için pazar problemine duyarsız kalmayan Kaymakam Deniz Pişkin'in girişimleri ile Tohumdan Toprağa Taraşçı Kadın Girişimi, Üretim ve İşletme Kooperatifi kuruldu.

Kaymakamlık Proje Ofisi tarafından yürütülen çalışma sonucunda üretme ve kazanma sorunu yaşayan Taraşçılı girişimci kadınların Ticaret İl Müdürlüğüne başvuru ve üyeliğiyle Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlandı.

Kaymakam Deniz Pişkin "Taraşçılı kadınlarımız için kadın kooperatifimiz resmen kurulmuş oldu. Ticaret İl Müdürlüğümüzün verdiği olurun ardından, Seydişehir Ticaret ve Sanayi Odası tarafından tescil edilen kooperatif, son olarak Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilerek resmi kuruluş sürecini tamamladı." dedi.

PİŞKİN: "DEVAM EDECEĞİZ"

Kooperatifin 23 üyesi olduğunu dile getiren Pişkin, "İlçemize 'Bitkisel ve Hayvansal Üretim' ana faaliyet adı ile hizmet verecek olan kadın kooperatifimiz ekonomik, kültürel ve sosyal yönden ilçemizin gelişmesine katkıda bulunacaktır. Biz de kendileriyle çalışmaya ve onlar için proje geliştirmeye devam edeceğiz. İlçemize ve Taraşçı Mahallemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.
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