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Aktüel

O ilimizde sosyal mesafeye uyulmadı: 6 günde 200 yeni vaka ortaya çıktı

Diyarbakır’da son 6 gün içinde koronavirüs nedeniyle 200 kişi hastanede tedavi altına alınırken, 350 kişinin ise evlerinde karantinada olduğu öğrenildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 14:10:00 -
O ilimizde sosyal mesafeye uyulmadı: 6 günde 200 yeni vaka ortaya çıktı

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak salgın haline dönüştü. Türkiye’de şimdiye kadar 169 bin 218 vaka tespit edilirken bu vakaların 135 bin 322’si iyileşti. 4 bin 669 kişi korona virüs nedeni ile hayatını kaybederken, 591 kişi ise yoğun bakımda tedavi görmeye devam ediyor.

Sosyal mesafeye uyulmayınca vakalar arttı

Yeni normalleşme süreci ile birlikte vaka sayılarında düşüş, iyileşen hasta sayılarında artış devam ederken Diyarbakır’da bazı noktalarda maske takma zorunluluğu getirildi. Birçok bölgede vatandaşların maske takmayıp sosyal mesafeye de uymadan hareket ettiği gözlendi. Diyarbakır’da son 6 gün içinde 200 yeni vaka hastanede tedavi altına alınırken, 350 kişinin de evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi.

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