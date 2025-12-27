  • İSTANBUL
Dünya O ülkede sıcaklık -56 dereceye düştü! Hayat 'donma' noktasına geldi
O ülkede sıcaklık -56 dereceye düştü! Hayat 'donma' noktasına geldi

Sibirya bölgesinde Rusya'ya bağlı bir cumhuriyet olan Yakutistan'da şu an dünyadaki en düşük sıcaklık olan -56 derece ölçülürken, yakıt stoklarının azaldığı ve halkın donma riskiyle karşı karşıya kalındığı açıklandı.

Soğuk hava dalgasının vurduğu Sibirya'daki Yakutistan cumhuriyeti korkunç bir kar fırtınasıyla cebelleşiyor.

Sıcaklığın -56 derece olduğu ve -60 dereceye kadar inme ihtimali belirtilen Yakutistan'da kaydedilen görüntüler sosyal medyada dikkat çekti.

EVLER KARA GÖMÜLDÜ

Şiddetli yağış evleri kara gömerek vatandaşları mahsur bıraktı.

Yetkililer zorunlu olmayan her türlü yolculuğun iptal edilmesini tavsiye etti ve vatandaşlara evden ayrılmamalarını söyledi.

 

HAYAT DONDU

Soğuğun hayatı da dondurduğu Yakutistan'da okullar başta olmak üzere birçok kurum kapatıldı ve hayatın işleyişi durdu.

Otoriteler karı temizlemek için çalışmalara devam ediyor.

STOKLAR AZALIYOR

Kömür ve yakıt stoklarının azalmaya başladığı öğrenilen Yakutistan halkı, donma tehlikesiyle karşı karşıya geldi.

Kar altında kalan evlerdeki vatandaşların ısınma imkanları tükeniyor.

