Gençlerbirliği’nde transfer skandalı! Sportif Direktör hakkında şok iddialar

Gençlerbirliği’nde sportif direktörlük koltuğuna yeniden oturtulan Ali Ekber Düzgün hakkında, kulübü ciddi bir mali yük altına sokan transferler ve şaibeli işlemler yaptığı yönünde dikkat çekici iddialar gündeme geldi. Düzgün’ün bir menajer aracılığıyla aynı anda yüksek bedellerle 3 futbolcuyla sözleşme imzalayarak kulübü mali yönden zor durumda bıraktığı öne sürüldü.



AYNI MENAJER ÜÇ YENİ TRANSFER

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Ali Ekber Düzgün’ün daha önce görev yaptığı dönemde, Belçika merkezli ve futbol kamuoyunda neredeyse hiç tanınmayan bir menajer aracılığıyla üç futbolcuya birden 2 ve 3 yıllık sözleşmeler imzalattığı öne sürüldü. Söz konusu transferlerde normal şartlarda yüzde 10-15 civarında olması gereken peşinat oranının yüzde 35’e çıkarıldığı, bunun da kulübün borç yükünü artırdığı iddia edildi.



SKANDAL ORTAYA ÇIKINCA, DÜZGÜN AYRILDI! SONRA GERİ DÖNDÜ

Bu transferler sonrası kulüpte oluşan mali tabloyu inceleyen yeni yönetim, söz konusu sözleşmeleri “şaibeli” bularak durumu gündeme taşıdı. Bunun üzerine Ali Ekber Düzgün’ün görevinden ayrıldığı, ancak daha sonra Arda Çakmak yönetimi tarafından yeniden göreve başlatılmasının ciddi soru işaretleri yarattığı ifade ediliyor.

Kulübün sportif başarısında önemli payı bulunan Leo, Popa ve Nalepa gibi oyuncuların sezon başında satılmadığı, futbolcuların ayrılık taleplerini geç bildirmesi nedeniyle transferin son anına kadar takımda kaldıkları belirtildi. Bu süreç sonunda söz konusu oyuncuların, sezon bitmeden yıllık ücretlerinin bir kısmı ödenerek gönderilmek zorunda kalındığı kaydedildi.





FRANCO TONGYA TRANSFERİNDE SAHTE TEKLİF!

En dikkat çeken iddialardan biri ise Franco Tongya transferiyle ilgili oldu. Düzgün’ün, Tongya’yı İtalyan ekibi Salernitana’dan 1 milyon Euro bonservis ve 650 bin Euro yıllık ücretle almak istediği, ancak kulüp yöneticileri İtalyan kulübüyle doğrudan temasa geçmesi sonucu oyuncunun bonservissiz ve 480 bin Euro yıllık ücretle transfer edildiği belirtildi.



Bu sürecin ardından, Ali Ekber Düzgün tarafından “Craiova’nın teklifi var” denilerek sunulan belgenin sahte olduğunun ve Rumen kulübün böyle bir teklif yapmadığının ortaya çıktığı iddia edildi. Gelişmeler üzerine Düzgün’ün hafta sonu kulübe gelerek eşyalarını topladığı ve ardından istifa dilekçesini gönderdiği öğrenildi.



ONYEKURU 2 KATI MALİYETLE ALINDI

Ali Ekber Düzgün dönemine ilişkin bir diğer dikkat çekici iddia ise Henry Onyekuru transferi oldu. Sakatlık geçmişi bulunan ve geçtiğimiz sezon yalnızca dört maçta forma giyebilen Onyekuru’nun, başka kulüplere 700 bin Euro civarında yıllık ücretle önerildiği bilinirken, Gençlerbirliği’ne 1.4 milyon Euro yıllık maaşla transfer edildiği öne sürüldü. Bu transferin de kulübü mali açıdan ciddi bir sıkıntıya sürüklediği ifade ediliyor.