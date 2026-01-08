  • İSTANBUL
Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
O ilimizde okullar tatil!

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Tunceli’de eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

Türkiye genelinde kar yağışı ve soğuk hava etkisini sürdürüyor. Tunceli’de kar yağışı ve buzlanma sebebiyle eğitime ara verildi. Tunceli Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre gece saatlerinden itibaren kar yağışının etkisini yoğun şekilde göstereceği ve buzlanma tehlikesi nedeniyle, 9 Ocak 2026 Cuma günü, ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (üniversiteler hariç) eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile anaokulu ve kreşlere devam eden çocuğu bulunan kadın personellerimiz, 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

