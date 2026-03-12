Bu hastalıkta ölüm oranı yüksek! Antibiyotiklere rağmen risk sürüyor

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Antibiyotik kullanımının yaygınlaşmasına rağmen zatürre, toplum sağlığı açısından ciddi sonuçlar doğurmaya devam ediyor. Uzmanlar özellikle risk grubundaki kişilerde hastalığın ağır seyredebileceğinin altını çiziyor.

Akciğer dokusunun iltihaplanmasıyla ortaya çıkan ve tıpta pnömoni olarak adlandırılan zatürre, günümüzde hâlâ önemli bir sağlık sorunu olarak görülüyor.

 

Kronik hastalıkları olanlarda daha sık yaşanıyor

Sağlıkta sıkça karşılaşılan bir sorun olan zatürrenin, akciğerin iltihaplanması olarak bilinen pnömoninin tıbbi adı olduğunu belirten Liv Hospital Samsun Göğüs Hastalıkları Kliniği'nden Uzm. Dr. Saliha Ercan Bütün, "Genellikle bakteri, virüs veya mantar gibi çeşitli mikropların sebep olduğu bu hastalık özellikle çocuklar, 65 yaş üstü bireyler ve kronik hastalıklara sahip kişilerde daha sık görülmektedir. Zatürre, akciğer kanseri gibi ciddi hastalıklara işaret edebilir" dedi.

 

Zatürre hastalığı hakkında açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Saliha Ercan Bütün, hastalığın hastane başvurularının, tedavi giderlerinin ve ölümlerin önemli bir kısmından sorumlu olduğunu ifade etti.

 

"100 kişiden 1'inde görülüyor"

Antibiyotik kullanımı artmasına rağmen, toplumda gelişen pnömonilerinin hâlâ yüksek hastalık ve ölüm oranlarına sebep olduğunun altını çizen Uzm. Dr. Ercan, "Türkiye'de zatürre, hane halkı araştırmalarına göre yüzde 1,15 sıklığı ile 15. sırada yer almıştır. Risk faktörleri arasında yaş, kronik hastalıklar ve sigara kullanımı bulunmaktadır. Zatürrenin belirtileri arasında ateş, öksürük, balgam çıkarma ve göğüs ağrısı en sık rastlananlar. Nefes darlığı, bilinç kaybı gibi daha ciddi belirtiler de görülebilir. Antibiyotikler, sıvı alımı ve istirahat tedavide yaygın olarak kullanılır. Tedavi süresi hastalığın şiddetine ve nedenine bağlı olarak değişebilir" diye konuştu.

 

Bu hastalığın aşısı var mı?

Altta yatan hastalıkların kontrolü, hijyen, aşılar ve sigara kontrolü önemli olduğunu dile getiren Dr. Ercan, "Özellikle risk grupları için pnömokok aşısı ve grip aşısı önerilmektedir. Zatürre genellikle hızla iyileşen bir hastalıktır. Tedavi sonrasında hekim tarafından yapılan kontroller önemlidir" şeklinde konuştu.

 

Dikkat edilmesi gerekenler

Uzm. Dr. Ercan, dikkat edilmesi gerekenler hakkında şunları söyledi:

"Zatürre benzeri belirtiler akciğer kanseri gibi ciddi hastalıklara işaret edebilir. Şüpheli durumlarda göğüs hastalıkları uzmanına başvurulmalıdır. Sağlığımız için erken teşhis ve doğru tedavi büyük önem taşır."

