Enerji içeceği değil karaciğer düşmanı: İftarda sahurda aman diyelim artık...
Ramazan'da sofralarımıza koyduğumuz bu içecekler aslında bazı hastalıkların habercisi olabilir.
Ramazan'da enerji veriyor diye içilen bazı içecekler sindirim sistemine ve karaciğere zarar veriyor. İftarda doğal ve kalorisiz içecekler öneren Diyetisyen Sevde Kahraman, vitamin ve mineral desteği sağlayan, ödem atıcı zencefilli çay tarifi verdi. İşte Ramazan'da karaciğeri koruyan içecekler…
Ramazan'da birbirinden şık iftar sofraları sindirim sistemini zorladığı gibi karaciğeri de yoruyor. Özellikle enerji veriyor diye içilen bazı içecekler karaciğeri riske atıyor. Peki, iftarda ne içeceğiz?
Merve Kantarcı Çulha'ya açıklamalarda bulunan Diyetisyen Sevde Kahraman, karaciğeri yoran enerji içecekleri yerine günde 2 bardak içilebilecek ödem atıcı zencefilli çay önerdi.
Anlık enerji veriyor gibi görünse de gerek mideyi, sindirim sistemini gerek karaciğer ve pankreas başta olmak üzere iç organları yoran tüketilmemesi gereken içecekler ise kola gibi asitli içecekler, hazır meyve suları, enerji içecekleri, şekerli kahvelerdir.
2 litre suya; 1/2 demet maydanoz, 1 elma, 1 limon, 1 çay kaşığı toz zencefil, 2-3 adet karanfil ve çubuk tarçın ekleyin. 15-20 dakika kaynatıp süzün.
İster soğuk, ister sıcak günde 2-4 bardak içilebilir. Böylece sıvı alımınızı da artırarak Ramazan'da halsizlik ve enerji düşüşünde korunun.
Ramazan için doğal, kalorisiz içecekler neler? - Günde 1 tane Türk kahvesi ya da daha uzun süre enerji sağlayan mate çayı - Metabolizmayı hızlandırma özelliği ile bilinen yeşil ya da beyaz çay - Tarçınlı meyve çayları - Limonlu su
Vitamin, mineral desteği sağlayarak enerji veren içecekler neler?
- Ayran, kefir, süt - Maden suyu (sade olmalı, içerisine limon ilave edilebilir)
